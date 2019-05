Insamling till sjuka barn drar igång – artister sluter upp för välgörenhetskonsert: "Känns hemskt fint"

Dagarna innan konserten Min stora dag - Unplugged råder ett lugn över Eat and meet i Söderhamn. Raka motsatsen bubblar inom arrangörerna Tobias Vikström, Jonathan Vikström och Göran Hånell, som under fyra månader arbetat hårt för att sätta ihop kvällen. På onsdagen kommer lokalen att fyllas med en lång rad lokala artister som spelar för att samla in pengar till stiftelsen Min stora dag.

– I grunden är det en fin grej för barnen som har det svårt, sen också för att det ska hända något i Söderhamn, säger Tobias Vikström.

Att arrangera en välgörenhetskonsert var en idé som väcktes efter att bröderna Tobias Vikström och Jonathan Vikströms pappa gick bort i sviterna av sin cancer. De vill göra något till hans minne, och i samband med det samla in pengar till bättre ändamål.

De pratade ihop sig med vännen och musikern Göran Hånell och idén blev till verklighet. Artisterna som bokats är William Stridh, Lisa Eismar, Pär Engman, Per Larsson och Dedde, Monica Törnell och Sigge Hill.

– Sen har vi Soulcial med som kommer att vända plattor både före och efter, så det kommer inte bli någon avtrubbning där det inte händer något, säger Tobias Vikström.

Kompandes blir Ove Lundström, Daniel Karlsson, Christian Johansson och Göran Hånell. I lokalen kommer möblerna att flyttas runt och en förhöjd scen placeras i mitten. Varje artist spelar ungefär tre låtar var, alla med ett akustiskt upplägg nära publiken.

– Artisteriet är enormt stort. Göran har gjort ett enormt jobb. Det känns också hemskt fint med tanke på att allt är ideellt, säger Tobias Vikström.

– Jag hoppas att publiken släpper till så är man nyfiken så vågar man ställa en fråga. Det ska vara lite läckert också med själva inramningen, säger Göran Hånell.

Redan innan konserten har insamlingen kommit igång. Åtta företag har gått in med bidrag, resterande pengar samlas in genom inträdet i entrén. Förutom att involvera företag hade arrangörerna till en början en tanke att få dit fler konstformer som kunde bidra till insamlingen. Men på grund av kort varsel fick allt fokus läggas på musiken.

– Jag tror att vi gör rätt ändå som inte går ut för stort först gången, om man tänker sig att det ska vara ett arrangemang som ska bli en stadig vara, säger Göran Hånell.

Tanken är sedan att följa upp evenemanget nästa år igen. Men först och främst ska de sista pusselbitarna inför årets spelning läggas samman.

– Jag ser fram emot det riktigt mycket, nu vill man bara att onsdag ska komma samtidigt som man inte vill att det ska vara över, säger Tobias Vikström.

