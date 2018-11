Idoläventyret är slut för William Strid – nu börjar nästa: "Ska försöka skriva mer eget"

William Strid har landat hemma i huset i Söderhamn. När han möter tidningen i dörren är det tyst och lugnt kring honom, i kontrast mot de senaste nio veckorna i TV4:s program Idol.

Trots att han är hemmavid är det en ny vardag att anpassa sig till efter tiden i Idol-bubblan.

– Det känns som att man inte riktigt hunnit smälta det än. Nu har man levt med idol i två och en halv månad. Det känns konstigt att komma hem, säger William Strid.

Men banden till tävlingen har inte klippts av helt. Han har kontakt med deltagarna som är kvar, och redan på fredag kommer han sitta i publiken i studion. Det blir ett kärt återseende.

- Det jobbigast av allt är att vara ifrån dem. Nu har man kommit varandra jättenära. Det var såklart tråkigt att åka ut tävlingen, men mest att behöva lämna alla, säger William Strid.

William Strid fick nöja sig med en femteplats i Idol, ett resultat som han är mer än glad över.

– Jag är jättenöjd. Jag trodde aldrig jag skulle komma såhär långt. Jag tänkte innan tävlingen att jag skulle ta mig till gruppmomentet, sen åker jag hem, säger William Strid.

Den blyga 21-åringen som såväl jury som programledare och publik uppmanade att kliva ur skalet och ta mer plats har gjort en stor utveckling, både som artist och som person.

– Jag har växt mycket på scen, med just nerverna. Jag var så nervös innan jag skulle sjunga och det tycker jag ändå har släppt bra. Och lika det med att prata med Pär (Lernström, programledaren), det tyckte jag var jobbigt i början. Man visste inte riktigt vad man skulle säga, säger han och fortsätter:

– Men sen har jag växt som person också. Jag var väldigt blyg och försiktig i början men känner att jag börjat ta för mig mer.

Mest nöjd är han över sitt framträdande under temat storband. Det var vecka sex, kavajen och flugan hade åkt på och han tog sig an låten Hold on, I'm Coming home.

Även förra veckans framträdande, som blev hans sista, tycker han var en av topparna.

Samma varma minne får han inte av duetten med Wiktoria.

– Det var nån gång jag sprack och det var inte så jättebra. Det finns många grejer man hade velat göra om kanske, men framför allt det, sen också när jag sjöng Öppna din dörr. Det var bra, men jag vet att jag hade kunna gjort det bättre, säger William Strid.

Sedan han kom hem till Söderhamn har han mest hållit sig hemma för att vila och varva ner efter den stressfyllda tiden som varit. Redan har han fått samtal med inbjudningar till att sjunga på evenemang, men än är inget bestämt. Först och främst ska Idol avslutas, där han har ett till gästspel i Globen.

– På finalen ska vi sjunga och göra något i Globen också. Så jag åker ner nästa onsdag för att börja med det, säger William Strid.

Vad som händer i framtiden är just nu ett oskrivet kapitel. Men än sak är han säker på – musiken.

– Jag vill fortsätta nu och köra på musiken. Försöka skriva någon eget, man måste börja någonstans så man fortsätter. Sen får man se vad som händer efter finalen, om någon hör av sig.

Och slutligen, vem vinner Idol 2018?

– Kadiatou.