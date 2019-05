Hon hyllar Kulturskolan med vernissage och spelning: "Här är det ingen som dömer"

Hela livet har kulturen legat 27-åriga Hanna Krantz, uppväxt i Sandarne, varmt om hjärtat. Som åttaåring började hon spela trombon.

– Men på grund av koncentrationssvårigheter så la jag av, berättar Hanna Krantz, som har en funktionsvariation.

Det var först under en praktik på Kulturskolan i Söderhamn, under tiden hon utbildade sig på yrkeshögskola, som det tog fart på riktigt. Hon saknade att spela och började komma tillbaka till Kulturskolan regelbundet efter praktiken. Där har hon nu gått i fyra år.

– Skolan har betytt mycket. De gånger jag varit arbetslös och varit hemma mycket så har jag knappt kommit ut på veckorna. Det är när jag får komma hit som jag får lämna lägenheten några timmar. Oavsett vilket humör jag varit på så blir jag på bra humör när jag kommer dit, säger Hanna Krantz.

I dag spelar hon i två blåsorkester, Kometerna och Raketerna. Skolan har även varit utvecklade för andra delar av hennes kreativitet. För att visa sin uppskattning till lärarna för deras hårda arbete målade hon en tavla till dem. Det hon inte visste då var att tavlan skulle bli början på en utställning.

Anneli Dahlberg på Kulturskolan inspirerade Hanna Krantz att fortsätta måla.

– Jag tyckte så mycket om den första tavlan, så jag frågade om hon inte kunde måla fler. Sen blev det per automatik att hon målade ännu fler och det var då vi sa att Hanna borde ha en utställning, säger hon.

På vernissagen den 28 maj kommer 15 tavlor att hängas upp på Kvarnen i Söderhamn. Hanna har valt att kalla utställningen "Mitt andra hem".

– Jag valde namnet för att Kulturskolan är som ett andra hem för mig. Jag kan komma hit och veta att det är helt okej att vara mig själv, lite knasig och knäpp, säger Hanna Krantz.

På Kvarnen kommer hon även ta fram den musikaliska delen av sig själv. Under vernissagen ska hon spela trombon. Då blir det låtar av kända artister, men Hanna Krantz är inte främmande för att skriva eget. Under gymnasietiden på Höghammarskolans estetiska program fick hon i uppgift att skriva en låttext under temat religion. Låten fick gå under samma namn som ämnet och uppmärksammades senare av ett etablerat band.

– Jonas (Olsson, musiklärare) hade snackat med Engmans kapell och berättat att jag skrivit en låt. De ville framföra den på nyårskonserten i Järvsö kyrka 2008, så det blev så att Jonas och Engmans spelade den, säger Hanna Krantz.

Under sina fyra år på Kulturskolan har Hanna Krantz blivit något av en ambassadör. Hon har talat inför barn- och utbildningsnämnden, ledningsgruppen på förvaltningen och besökt sin gamla skola i Ljusne.

– Det finns en del folk i grundskolan som dömer de på särskolan och då kan de som går på särskolan bli osäker och otrygg att vara på vissa ställen. Jag och en lärare åkte till särskolan i Ljusne och pratade med en klass. Eftersom jag gått på särskolan så vet jag hur det kan kännas för dem. Men här på Kulturskolan är det ingen som dömer, säger Hanna Krantz.