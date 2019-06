Förtroendevalda tackades av på vårens sista fullmäktige: "Han kan liknas vid en ikon"

Först att avtackas med blombuketter och applåder var revisorerna. Stig Norell (S) och Leif Jonsson (L) blev invald i revisionen 1999.

Även revisionens ordförande Nils Westling (C), tackades av.

– Han kan liknas vid en ikon, säger Viktor Wärnick om Nils Westling som blev invald i revisionen 1999 och varit ordförande de senaste 16 åren.

– Det är ett väldigt intressant uppdrag som jag hoppas många får prova på, säger Nils Westling.

Även tre fullmäktigeledamöter tackades för sitt politiska engagemang. Karin Solum (MP), Stig Norgren (V) och Olle Persson (SD) har under våren lämnat sina uppdrag i fullmäktige.

– Jag vill uppmana alla att engagera er i politiken, det är enda sättet ni kan påverka, säger Olle Persson (KD) som suttit 20 år i fullmäktige.

Därefter var det dags för den ordinarie dagordningen. Miljöpartiet ville via en interpellation veta vad det kommer kosta för kommunen att ha is i bandyhallen under sommarhalvåret. Svaret kom från Marjo Myllykoski (M), ordförande i kultur- och samhällsservicenämnden.

– Det går inte att lämna en total kostnadssammanställning i förväg då detta test inte utförts tidigare, säger hon och menar att det efter en utvärdering kommer en rapport med bland annat ekonomiska konsekvenser.

Johan Nilsson (MP) tyckte ändå att det på förhand borde ha gjorts någon form av kalkyl.

– Det är klart att man har gjort en uppskattning av kostnaderna men jag vill inte säga några summor, vi har sagt att det kommer inrymmas inom befintlig budget, säger Marjo Myllykoski (M).

Marcus Gard (S) var inte helt nöjd med svaret.

– Vi har redan besparingar, så tillkommer något man inte räknat med och det här ska tas inom ramen. Vad är det då man kommer ta på, säger han.

– Jag föreslår att frågan ställs när utvärderingen är klar. Jag har inte svaren på de frågorna rakt av. Det måste undersökas vidare, säger Marjo Myllykoski (M).

Arbetsmarknads- och socialnämnden har ansökt om att få 7,7 miljoner kronor mer till sin budget för i år. När den nya nämnden tillträdde vid årsskiftet fanns ett underskott på nästan 17 miljoner och man tog fram ett besparingskrav på 7,7 miljoner. Man har även tidigare i år fått en tilläggsbudget på 28 miljoner kronor.

– Med de här 7,7 miljonerna så ligger vi rätt i budgetramen med andra jämförbara kommuner. Jag vädjar till fullmäktige, det här kommer ge arbetsro till nämnden att göra effektiviseringar och besparingar, säger Pär-Olof Stål (C).

Alexandra Gard (S) yrkade avslag.

– Att skjuta till 7,7 miljoner extra till arbetsmarknads- och socialnämnden skulle inte påverka vårt resultat för kommunen. Men då flyttar vi en kostnad som nu ligger på arbetsmarknads- och socialnämnden där det finns ett strukturellt problem sen flera års tid att få ihop budgeten. Att flytta runt kostnader löser inte våra problem. Ska vi långsiktigt få ordning på ekonomin så kan vi kan inte dölja kostnaderna, säger Alexandra Gard (S).

Men nämnden fick till slut gehör för sin ansökan hos fullmäktige och får 7,7 miljoner mer till sin budget.