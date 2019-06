Engagemang och flyghistoria hyllades när flygmuseet firade 20 år: "En viktig del av Söderhamn"

Söderhamns flygmuseum invigdes den 9 juni 1999 och på söndagen var det därmed dags för 20-årsjubileum. En av de drivande krafterna som såg till att det blev ett museum var Helge Ljungström, och under sitt tal berättade han hur det gick till.

– När vi fick höra att F15 låg i riskzonen för att läggas ner låg vi i startgroparna för att starta ett museum, och när beskedet om nedläggningen kom var det bara att sätta igång, sa han.

Därefter krävdes mycket tid och arbete för att få ihop ett plan av varje typ som varit placerade på flottiljen, men med mycket vilja och entusiasm blev samlingen till slut komplett.

– Vår J21 är helt unik, det var världens första flygplan med katapultstol och det finns bara två av dem i hela världen, berättar Helge Ljungström.

Det var många som sökte sig till flygmuseet för att fira jubileet – förutom de många flygplanen på plats kunde man också titta på veteranbilar, räddningstjänstens fordon och äta kôlbullar. På grund av vinden kunde dock inte modellplanen lyfta.

Söderhamns musikskola stod för musiken, bland annat i form av When the saints go marching in.

På plats var även Ingvar Persson, som berättade om flygets historia.

– Tänk vad fort det har gått och hur mycket som har hänt sedan bröderna Wright gjorde sin första flygning på 35 meter, påminde han besökarna.

Men ett 20-årsjubileum är inte bara ett tillfälle att se tillbaka på historiens gång, det är också en tidpunkt för att blicka framåt. I sitt tal hyllade landshövding Per Bill engagemanget i F15 kamratförening, som ideellt drivit museet sedan det startades.

– Det här är en viktig del av Söderhamn och turismen i Hälsingland. Det ni har gjort under de här 20 åren är fantastiskt och väldigt viktigt, och lika viktigt är det att hitta engagerade i den yngre generationen för att föra kunskapen vidare – och kunna fortsätta driva museet som ett viktigt besöksmål i länet, sa han under sitt tal.

En av eldsjälarna i kamratföreningen är Jörgen Rystedt, ordförande.

– Vi lockar över 11 000 besökare varje år, från hela Sverige men också stora delar av Europa och andra delar av världen. Många kommer hit just för museets skull – och flygsimulatorn är en bidragande faktor till det, det är inte alla som får chansen att flyga på riktigt, säger han.

Under jubileumsdagen var det gratis inträde, och i föreningen hoppas man på att det ska leda till att ännu fler upptäcker flygmuseet.

– Det är många som har varit med och bidragit till att det här firandet ska vara en riktig familjedag, och det är vi väldigt tacksamma för. Vi ska vara stolta över den historia som finns i den här staden, säger Jörgen Rystedt.

På plats var också kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn, John-Erik Jansson (C).

– Jag är imponerad över föreningens engagemang, kraft och arbete, det är det som ligger bakom att flygmuseet blivit ett sådant bra turistmål. Jag tycker att det är häftigt att gå runt här och titta, det är väldigt välordnat och intressant, säger han.

► Fler bilder från F15 flygmuseums 20-årsjubileum: