Emelie laddar för fantasystyling i SM: "Det här är väldigt stort utomlands"

Till vardags driver Emelie Magnusson från Söderhamn skönhetssalongen Twinkle, där hon framför allt jobbar med fransförlängning. Nu lägger hon stor del av sin tid på förberedelser inför SM i Fantasy Lash Art, en tävling där hon får arbeta med hela sitt kreativa register.

Alla som tävlar har med sig en modell och ett team. Deltagarna offentliggör inte sitt team innan tävlingen, men Emelie har tidigare arbetat med Kristofer Olsson från Bollnäs som modell.

– Han vet verkligen hur han ska föra sig framför kameran och framför publik och det har varit väldigt roligt att jobba med honom, berättar hon.

I maj åker Emelie Magnusson och hennes team på fyra personer till Göteborg för att tävla i årets upplaga av SM i Fantasy Lash Art. Samtidigt avgörs också SM i fransförlängning, men där handlar det alltså om ögonfransarna, medan Fantasy Lash Art är en tävling för helhetsstyling, som inkluderar såväl makeup och håruppsättning, som kostym, dekorationer och inte minst kreativitet.

Stylisterna ska förhålla sig till ett visst tema och i år är det Änglar och demoner som står i fokus, något som är optimalt för Emelie och hennes team.

– Det lite hårda, mörka och ruffa har blivit något av vårt signum, berättar hon.

Just nu är teamet i en fas där de samlar inspiration för fullt. Och på teamets gemensamma Pinterest finns massor av spännande bilder sparade.

– Det är som en digital moodboard, säger hon.

Emelie har också gjort en skiss på hur hon planerat att hennes modell ska se ut på tävlingsdagen. Men inga detaljer får avslöjas i förväg, och dessutom är chansen stor att hon hinner ändra sig angående stylingen många gånger än.

– Vi anmälde oss i december, och sedan dess har jag redan ändrat mig minst tio gånger, säger hon.

En av de större utmaningarna under tävlingen är att stylingen ska ske på plats och göras klar under tre timmar. Vissa moment får förberedas innan, men annars ska allt fixas under tävlingen.

Dessutom ska allt sitta så pass bra att modellen ska kunna bära allt i flera timmar, för under kvällen väntar en gala där alla modeller visar upp sig på scenen inför publik. Där kommer även ytterligare ett pris, nämligen publikens egen favorit, att koras.

– Där hoppas jag att det kommer att gå bra för oss, säger Emelie.

I fjol arrangerades SM i Fantasy Lash Art för första gången i Sverige, och till Emelies stora glädje kammade hennes team hem förstaplatsen.

– Det här är väldigt stort utomlands. Eftersom det var första gången tävlingen hölls i Sverige visste vi ingenting om hur hård konkurrensen skulle vara, säger hon.

Inför momentet där segraren skulle utses visades först alla bidrag på en storbildsskärm inför alla som fanns på plats.

– När vårt bidrag dök upp på skärmen hörde vi ett sus i publiken, och först då började vi känna att det här kanske kan gå vägen.

Och det gjorde det. På salongen trängs nu segerpokalen från fjolårets Fantasy Lash Art med många andra priser från tävlingar i fransförlängning, däribland VM och SM. Dessutom har hon kammat hem titeln Teacher of the year två gånger.

– Det känns jätteroligt att det gått så bra på tävlingarna. Jag har tävlat tio gånger och kommit på pallen alla gånger utom en, säger Emelie Magnusson.