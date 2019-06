Den nya nattklubben kommer att arrangeras sex lördagar i sommar. Men innan de klubbkvällarna drar i gång blir det två studentfester på Berget. Först på onsdag den 5 juni och sedan den avslutande studentfesten torsdagen den 13 juni.

Efter klockan 23 kommer även allmänheten att kunna vara med på klubbkvällarna, åldersgräns är 18 år.

DJ under kvällarna är Alexie Divello, som bland annat har hitsingeln Children of the sun och som nyligen släppte en remix på John Lundviks Too late for love.