Anna Sahlene tävlar i Eurovision – körar för Storbritanniens bidrag

Artisten berättar om sin medverkan i ett inlägg på Instagram och skriver: "Så uppspelt och hedrad att få göra bakgrundssång för den fantastiska Michael Rice i Eurovision i Tel Aviv". Hennes medverkan blir därmed precis 20 år sedan hon bidrog med körsång till Charlotte Perellis vinst med "Take me to your heaven" i Israel 1999.

Hon har även en andraplats som soloartist 2002 när hon ställde upp för Lettland, samt en tredjeplats för Australien 2016, även då som körsångare.

Storbritanniens bidrag är direktkvalificerat till finalen och låten "Bigger than us" framförs alltså av Michael Rice.

Anna Sahlene är även aktuell i Farmen VIP, som har premiär 11 mars på TV4.