Söderhamns FF byter serie – här är motståndet för hälsingelagen nästa säsong: "Positivt"

Serieindelningen för många av de nationella serierna 2020 fastställdes på Svenska fotbollsförbundets representantskapsmöte i Stockholm i tisdags (se faktaruta längre ner). Och det är åtminstone två stora förändringar som påverkar lagen från Hälsingland.

Det första är att det återigen blir tolv lag i division 3 mellersta Norrland där bland annat Delsbo och Iggesund spelar.

Det andra är att Söderhamns FF efter ett år i division 3 mellersta Norrland återigen placeras i division 3 södra Norrland.

Det innebär också att det blir fler hälsingederby för SFF:s del mot Bollnäs, Edsbyn och Rengsjö nästa säsong.

Den nytillträdde tränaren Patrik Melin kommenterar beslutet så här så här:

– Det tycker vi är positivt både för derbyna och för att det blir kortare resor jämfört med förra säsongen. Då åkte vi norrut plus att det var extra många lag. Nu blir det lite mer ordning och reda känns det som, säger han.

Rent sportsligt då?

– Det är svårbedömt. Det byts ut spelare, det kommer nya lag och sådana där saker som gör att balansen rubbas hit och dit. Jag tror att det är ganska jämnt mellan serierna.

Är det bara positivt alltså?

– Ja, det tycker jag. Några av spelarna kanske också fortsätter på grund av att vi hamnar i just den här serien. De som bland annat har familjer och och tyckte att det blev långa resor förra säsongen. Det kan vara en fördel för oss, säger Patrik Melin.

FAKTA: Serieindelningen 2019

Division 1 norra Svealand damer: Gefle IF, Sandvikens IF, Stensätra IF (division 2), Valbo FF (division 2), Ljusdals IF, Sundsvalls DFF (elitettan), Gamla Upsala SK, Rimbo IF, IFK Västerås (division 2), Västerås BK 30, Sollentuna FK, Täby FK (division 1 södra Svealand).

Division 3 mellersta Norrland: Delsbo IF (division 4), Iggesunds IK, Frösö IF, Järpens IF (division 4), Matfors IF (division 4), Svartviks IF, Östavalls IF, Tegs SK (division 4), Anundsjö IF (division 2), Härnösands FF, Kramfors–Alliansen (division 2), Sollefteå GIF.

Division 3 södra Norrland: Forssa BK, IFK Mora (division 2), Korsnäs IF (division 4), Sandvikens AIK, Valbo FF (division 2), Åbyggeby FK (division 4) Bollnäs GIF, Edsbyns IF (division 4), Rengsjö SK, Söderhamns FF (från division 3 mellersta Norrland), Heby AIF, Strömsbergs IF.

Division 2 södra Norrland damer: Bollnäs GIF, Edsbyns IF, Gefle IF 2, Hille IF, IF Team Hudik (division 1), IF Huge (division 3), Moheds SK, Sandvikens IF 2, Skutskärs IF. Hagaström eller Norrham blir det tionde laget i serien. Besked väntas inom kort.

När det gäller division 2 för herrar är serieindelningen ännu inte helt fastställd. Men enligt det preliminära förslaget ser det ut som att Hudiksvalls FF spelar kvar division 2 norra Svealand även nästa säsong.

Lagen: Kvarnsvedens IK, Hudiksvalls FF, Enköpings SK, Fanna BK (division 3), Gamla Upsala SK, Fagersta IK (division 3), Skiljebo SK samt sju av följande elva lag från Stockholmsområdet – Arameisk-Syrianska IF, Enskede IK, FC Stockholm, Huddinge IF, IFK Lidingö, IFK Stocksund, IFK Österåker, Karlbergs BK, Kungsängens IF, Newroz FC, Tyresö FF.