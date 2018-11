Ovårdade hus i förfall – kommunen har bortprioriterat: "Hoppas på en förändring nu"

Det finns för tillfället 13 ärenden som ligger hos bygg- och miljöförvaltningen på Söderhamns kommun som rör ovårdade hus. När det kommer till ovårdade tomter har 29 fall blivit liggande. Några av de mer kända husen är bland andra Ljusne värdshus, den gamla Bruksgården i Sandarne och Östanbo skola.

Men ärendena har under en längre tid bortprioriterats av kommunen.

– I plan- och bygglagen så finns krav på att bygg-, mark- och rivningslov ska vara beslutade inom tio veckor. Med sådana lagkrav så prioriteras de först och då har tiden inte funnits över för sådana här ärenden, tyvärr, säger Anna Tengqvist.

Vid nästa veckas nämndsammanträde kommer det dock beslutas om kommunens framtidsplan när det gäller de liggande ärendena. I december kommer sedan bygg- och miljöförvaltningen presentera en tillsynsplan för 2019.

Anna Tengqvist hoppas nu att förvaltningen kommer att få möjlighet och frigöra resurser för att återuppta arbetet med tillsynen av ärendena som rör ovårdade hus och tomter. För de förfaller allt snabbare om de inte underhålls.

– Man ska vara rädd om det som är byggt. Det är materialförstöring om man tvingas riva, säger hon och fortsätter:

– Det går ganska snabbt om man inte ser till sitt hus, om obehöriga tar sig in och slår sönder rutor till exempel. Då kanske det regnar in, snöar in och blir vattenskador.

Och det är många som frågar sig varför inte kommunen gör någonting.

Men det är ägarens ansvar att hålla ordning på sin egen fastighet. Det finns däremot olika påtryckningsmedel kommunen kan använda sig av mot fastighetsägare som inte uppfyller kraven.

Anna Tengqvist förklarar däremot att juridiken är svår eftersom det ibland är en definitionsfråga vad som är ovårdat eller inte, och att det ofta måste ha gått ganska långt innan kommunen kan agera.

– Först och främst måste vi känna till det, och det kan ske genom en anmälan. Då gör vi ett besök på fastigheten och gör sedan en utredning. Kommer man fram till att det är ovårdat då kan byggnadsnämnden göra ett föreläggande med ett direktiv. Det kan vara allt möjligt, som till exempel att köra bort skrotbilar, röja bort sly på tomten eller laga tak, säger hon.

Om inte föreläggandet uppfylls har kommunen sedan olika påtryckningsmedel, till exempel genom viten och sanktionsavgifter.

– Det finns ett fast vite men också ett löpande vite, till exempel att 5 000 kronor per månad om åtgärderna inte tas av fastighetsägaren. Men då har det gått väldigt långt och det är ovanligt. Oftast brukar det räcka med ett telefonsamtal från oss, så brukar fastighetsägaren förstå.

Men när ärendena nu varit nedprioriterade under några år har inte ens de samtalen kunnat göras. Nu hoppas bygg- och miljöförvaltningen att kunna få resurser till att återuppta arbetet med de förfallna husen och tomterna redan nästa år.

– Det finns en del ärenden som legat länge, och där måste vi göra ett omtag och det blir väl att prioritera de som är en fara för liv och hälsa i första hand, säger hon.

Finns det sådana exempel?

– Det vågar jag faktiskt inte svara på. Vi måste titta på varje ärende igen, säger Anna Tengqvist.

Ordföranden i bygg- och miljönämnden Lillemor Svensson (S) är en av dem som ska ta ställning till om plan- och byggruppen ska få ökade resurser till att återuppta arbetet med ärendena. Hon hade på tisdagen däremot inte sett någon föredragningslista och vill därför vänta med att uttala sig.

– Tanken är att vi ska få information om hur läget ser ut och sedan ta ställning. Jag vill nog titta på hur det är upplagt innan jag uttalar mig, men någonting måste ju göras. Det kan inte läggas ärenden på hög hur länge som helst, säger hon.

Bygg- och miljönämnden sammanträder den 28 november.

Här är de anmälda fastigheterna för ovårdat hus i Söderhamns kommun:

Östansjö 16:34

Postvägen 29

Kräftan 1

Stören 3 & 7

Lynäs 1:23

Skärgården 2:222

Brädgården 3:11

Elefanten 2

Brädgården 3:4

Ljusne 29:70

Saturnus 3

Askesta 10:2

Östansjö 8:164