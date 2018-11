Fonus nya kontor ska vara en mötesplats: "Så mycket mer än en begravningsbyrå"

Kaffe, fikabröd och choklad bjöds när Fonus hade öppet hus under torsdagseftermiddagen. Många kom och pratade begravningar, liv och död.

– Jag vill ha mycket musik, säger en kvinna och tar en klunk ur kaffekoppen.

Ullica Skytt uppmuntrar till att våga önska stort.

– Ofta när de yngre kommer in och ska ordna en begravning blir de hämmade av att den döda har skrivit att det ska vara en enkel minnesstund, säger hon.

Fonus startade som en Begravningsförening på 40-talet och öppnade i Söderhamn i början av 80-talet. När besöksantalet sjunkit flyttade de år 2013 till sämre lokaler på Norrtullsgatan.

Kvällens invigning ser de som en nystart.

– Läget är bra för det är centralt och ändå lite undanskymt, och vi har bra plats för möten, säger Ullica Skytt.

Hon maken Reimond Dempwolf, kundrådgivare, är främst stationerade på Fonus i Hudiksvall, men kommer att bemanna kontoret i Söderhamn ungefär två dagar i veckan.

– Vår förhoppning är att vi i framtiden kommer att kunna anställa en söderhamnare som är stationerad här, säger Ullica Skytt.

De nyrenoverade lokalerna var passande nog Söderhamns kistfabrik under 1800-talet. Ytan delar de med samarbetspartnern Familjens jurist.

Ullica Skytt berättar att arbetet på begravningsbyrå har vidgats mycket under de femton år hon jobbat på Fonus. Miljötänket har ökat. Och Vita arkivet ger möjlighet att vara mer personlig och inte bara önska hur kistan ska se ut.

– Hur många har inte tagit sitt svampställe med sig i graven? Nu kan man skriva in sådant man vill att folk ska veta efter ens död, säger Ullica Skytt.

Hon berättar också att folk blivit mer öppna för annorlunda begravningsceremonier.

– Man behöver inte följa traditionen. Nä jag ordnade min systers begravning fick jag total frihet att skapa något som var hennes person. Besökarna fick gå in i kyrkan till á capellagruppen Home Frees "Thank you for this woman, amen" som pumpades ur högtalarna, berättar Ullica Skytt.

Mörkret faller utanför kontoret, gästerna tackar för besöket och personalen är nöjd.

– Folk går i genomsnitt in på en begravningsbyrå 1,8 gånger i sitt liv, så jag är glad för varje besökare, säger Ullica Skytt.