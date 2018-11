En straffmiss som sved för nykomlingen – här är de hetaste snackisarna från Broberg–Frillesås

Liverapport: Så var matchen mellan Broberg och Frillesås minut för minut

Matchen i korthet: Frillesås tog ledningen genom Fredrik Brandin i den 17:e minuten. Och trots en hel del chanser för Broberg - bland annat två missade frilägen – dröjde det ända i slutet av första halvlek innan hemmalaget lyckades spräcka målnollan. Martin Söderberg sköt 2–1 på hörna direkt efter paus. Broberg avgjorde sedan matchen genom två mål av Linus Forslund.

►Straffmissarna!

I den 71:a minuten, vid ställningen 2–1 till Broberg, fick Frillesås straff efter en hörna. Fredrik Brandin – som är lagets speciella målskytt med åtta mål hittills – klev fram och missade. Skottet gick en bit över målburen. Det var en straffmiss som sved för nykomlingen och därmed försvann också chansen att sätta press på Broberg.

Sju minuter senare var det Broberg tur att få straff sedan Vadim Arkhipkin blivit fälld. Men Jesper Öhrlund sköt inte bättre än att målvakten Jacob Hugoh kunde rädda.

►Tionde gången gillt för Broberg

Broberg fick inte alls hörnorna att stämma under första halvleken. På nio försök var det inte många som träffade målet. En gång gick bollen till och med rakt genom straffområdet utan att någon hemmaspelare ens gjorde ett försöka att skjuta. Det blev bättre i andra halvlek. Direkt efter paus klev Martin Söderberg fram och bröt den tillfälliga förbannelsen genom att sätta dit 2–1 bara tre minuter in på andra halvlek. Och på tilläggstid slog Linus Forslund in en retur efter hörna.

►Brobergs defensiv

Ilari Moisala var också tillbaka som libero efter en två matcher lång avstängning. Och det gav trygghet. Förutom en litet tveksamt ingripande vid Frillesås första mål såg det stabilt och säkert ut långa stunder för hemmalaget. Defensiven prioriteras hela vägen in och man lyckades ofta hålla motståndarna på utsidan. Johan Jansson Hydling gjorde också sin andra match och börjar växa in i det mer och mer.

►Nykomlingens tuffa vecka

Frillesås har haft en tuff vecka bakom sig med fyra matcher på bara sex dagar – Sirius (lördag), Motala (måndag), Västerås (onsdag) och Broberg (fredag). Men att laget skulle vara speciellt slitet såg man inte mycket av. Trots att hemmalaget långa stunder hade det mesta av bollinnehavet och skapade skapade de flesta chanserna var nykomlingen från Halland med i matchen ända fram till det bara återstod bara tio minuter.

Matchfakta – elitserien

Broberg–Frillesås 4–1 (1–1)

Målen: 0–1 (18) Fredrik Brandin, 1–1 (43) Martin Söderberg (Fritiof Hagberg), 2–1 (49, hörna) Martin Söderberg ((Fritiof Hagberg), 3–1 (82) Linus Forslund (Fritiof Hagberg), 4–1 (90+2) Linus Forslund.

Hörnor: 17–6 (9–4).

Utvisningar BIF: 2x10. FBK: 4x10.

Domare: Mikael Hillerius, Uppsala.

Publik: 648.