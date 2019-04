Äldre kvinna blev av med plånbok i mataffär – hittades tömd på kontanter vid annan butik

Det var när kvinnan skulle gå in på Tempo i fredags som hon ska ha blivit bestulen på sin plånbok. Samtidigt som hon gick in genom entrédörren kom två andra kvinnor som också skulle gå in. Det blev trångt men den äldre kvinnan tog sig in. De andra kvinnorna lämnade strax efteråt butiken.

När den äldre kvinnan skulle betala upptäckte hon att plånboken hon hade haft i en kasse var borta. En stund senare hittades hennes plånbok utanför Ica Alen men då saknades drygt 200 kronor i kontanter.

Polisen har signalement på kvinnorna men ingen är misstänkt för stölden i nuläget.