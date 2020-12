Söderhamn hårdast drabbat – kommunalrådet vill se krav på munskydd: "Inga beslut vi kan fatta lokalt"

Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten är Söderhamn hårdast drabbad av coronoaviruset, 1,1 procent av befolkningen testades positivt för covid-19 under förra veckan. Det här var Aftonbladet först med att rapportera om.

Söderhamn har alltså gått från att vara den tredje värst drabbade kommunen vecka 49, då 213 smittade, till att vara allra värst drabbad förra veckan med 294 smittade. Söderhamn är också den kommun i Hälsingland som hittills har störst andel positiva coronatester, med nästan 19 procent konstaterade fall bland de som testats, räknat från pandemins början fram till den 17 december.

– Det är fruktansvärt tråkigt att vi är så hårt drabbade just nu, att vi får dras med det här eländet, säger kommunalrådet John-Erik Jansson (C).

Varför tror du att Söderhamn har drabbats så hårt?

– Jag vet inte riktigt. Vi måste titta på det i efterhand. Vi har en omsättning av personer som rör sig i Söderhamn, vi är en bra pendlingsort men i det här sammanhanget är det kanske en nackdel att det är mycket rörelse runt Söderhamn, säger John-Erik Jansson (C) som också tror att ungdomar som har fått fortsätta vara aktiva inom föreningslivet, med anpassningar, ändå har bidragit till smittspridningen.

– Jag tror det kommer visa sig, det är min bild, att ungdomar har bidragit till att vi har fått en smittspridning i samhället. Det tonades ner risken att ungdomar skulle vara spridare men jag tror nog att det kommer visa sig ha varit lite så, säger han.

John-Erik Jansson (C) vill se krav på munskydd när smittan eskalerar på en ort för att minska risken att symptomfria sprider smittan vidare.

– När man såg hur den här vågen bredde ut sig, att nu är det väldigt många i Söderhamn som börjar få smittan, då kanske man borde ha sagt att nu är det läge för Söderhamn att använda munskydd under en period. Jag tror inte vi skulle ha gjort det från början, det är inte min bild att man skulle ha haft det hela tiden. Man skulle ha följt med den där vågen av smittan och när det är väldigt mycket på en ort, skulle man kunna gå in och besluta om det. Det är inga beslut vi kan fatta själva lokalt heller, säger John-Erik Jansson (C).

Använder du själv munskydd?

– Det har jag inte gjort. Jag har inte varit i de situationerna och jag har inte fått den rekommendationen till mig heller.

Smittoläget i Söderhamn slår hårt mot personalsituationen inom äldreomsorgen där man har en hög sjukfrånvaro. Under vecka 50 var upp emot var femte vård- och omsorgsanställd person sjukfrånvarande.

Smittan dessutom tagit sig in på ett tredje boende, Kastanjen i Ljusne. Sedan tidigare finns det bekräftade fall på Åsgården och Enriset. Kommunalrådet oroar sig för att smittan ska spridas till fler boenden.

Kommer ni klara av bemanningen inom omsorgen?

– Vi kommer klara uppdraget men det blir tufft för de som jobbar med det. Och det kommer en dag när corona är över också och då när man sätter sig och andas ut, då är frågan hur man mår då. Det är jag lite orolig för, säger John-Erik Jansson (C).

Han berättar om personal som har fått vänta upp till sex dygn på ett negativt provsvar.

– Vi skulle behöva få snabbare besked om man har smittan eller inte. Ju fortare man får beskedet, ju fortare får man komma ut ur karantän och gå i tjänst igen. Vi behöver få tillbaka folk som har varit sjuka för att täcka de som blir smittade nu, säger John-Erik Jansson (C).

Kommunen har beslutat att visstidsanställa timvikarier i tre månader för att få mer kontinuitet i användandet av vikarier. På grund av personalkrisen inom äldreomsorgen har kommunen flyttat 30-tal personal från barnomsorgen till äldreomsorgen.

Under den gångna veckan har kommunen också tagit beslut om distansundervisning för eleverna på högstadiet den sista tiden innan jullovet. Man avslutar även terminen en dag tidigare. Kommunalrådet utesluter inte att distansundervisningen för högstadiet kan bli förlängd.

– Vi har pratat om det men vi kommer avvakta helgerna. Vi känner inte att vi har möjlighet att göra det innan vi har bättre på fötterna. Men vi är naturligtvis beredda att det kan bli en förlängning efter årsskiftet när skolterminerna drar igång, säger John-Erik Jansson (C).