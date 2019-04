Måleri och skulptur bildar rågångar på Kvarnen i Söderhamn: Lager på lager byggs till hela konstruktioner

Läs mer: Konstnärer tröttnade på storstaden: "Här i Sandvik har vi gott om plats för våra ateljéer

Linnea Rygaard och Jacob Holmberg flyttade för några år sedan, med var sin mastersutbildning från Konsthögskolan i Stockholm i bagaget, till den lilla byn Sandvik några mil utanför Ljusdal. Där har de nu byggt upp varsin stor ateljé och lever vardagsliv med halvårsgamla dottern Siv och många djur.

Rågång kallar de sin gemensamma utställning hos Söderhamns konstförening. Ordet syftar till de markeringar som genom tiderna avgränsat olika skogsskiften och egendomar. Rågång har också en mer symbolisk betydelse, som en metafor för rumslighet på olika sätt.

I Linnea Rygaards stora konstruktivistiska målningar i olja och akryl, skapar den väl sammanhållna färgskalan ett djup som drar in oss i en labyrintisk värld. Hon utgår från ett centralperspektiv när hon bygger sina modeller av runda och raka, rumsliga former. Med skuggor får vi en tredimensionell känsla, men blicken lurar och förvirrar ibland när vi byter perspektiv. Det är spännande att låta blicken vandra och föreställa sig byggnader uppifrån eller utsågade former.

Målningarna har märkliga namn, i alla fall för den som inte följt serien Game of thrones. Brandon, Ned, Jorah och Tyrion, med flera – och sedan får fantasin göra resten. Och det gör den. Jag får en hel del associationer till dataspelsvärldar.

Jacob Holmberg arbetar gärna i trä från skogen intill huset där de bor. Han formar det med alla de redskap som hör till skogshantverket. Här på Kvarnen har han omskapat träden på olika sätt i de två utställningsrummen. På övervåningen med dess bara timmerväggar, visar han hela stockar från barkborreangripna granar. Han har avverkat dem på sin egen mark, 500 meter från ateljén, och skulpterat stocken med håligheter, avfasningar och stöttor som skapar skuggmönster. Nästan på samma sätt som Linnea konstruerat sina tavlor – där har de helt klart en gemensam utgångspunkt.

De skadliga insektsangreppen har gjort att trädet är torrt när det tas ner. Det som är skadligt för skogen kan vara en fördel för en konstnär som inte hinner vänta på att virket ska torka.

På nedervåningen har han återskapat trädstammar från alla de olika köpedimensioner de sågats upp i på kommersiella sågverk. Nu står de där hopmonterade som träd igen.

Jacob Holmberg funderar mycket kring hållbarhet, miljö och natur. Hans olika verk kan verka väldigt diskreta trots att de är flera meter höga. Höga träkonstruktioner utan färg eller påstridiga utsmyckningar. De passar bra i offentliga miljöer tänker jag, som det senaste uppdraget till Gävle sjukhus. Han har även gjort installationer till bland annat biblioteket i Ljusdal.

Linnea Rygaard har också hon fått en del utsmyckningsuppdrag, men närmast väntar två stora utställningar på galleri Cecilia Hillström i Stockholm och galleri Thomassen i Göteborg.

UTSTÄLLNING

Rågång: Linnea Rygaard, måleri och Jacob Holmberg, skulptur

Söderhamns konstförening, Kvarnen

Pågår: 6/4–21/4