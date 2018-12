Julklappar delades ut till de som inte har råd – stor glädje bland barnfamiljer: "Hundratal som fått"

December är den månad då många har svårt att få ekonomin att räcka till. Samtidigt vill föräldrar ge sina barn en minnesvärd jul med såväl god mat som fina paket.

Under årets sista månad har det därför samlats in hundratals julklappar som under lördagen skänktes bort till behövande i Söderhamn. Bakom initiativet står företagen Lekia/Babya, Inby rental, Myskje måleri och Solim reklam tillsammans med Rädda barnen.

– Det är hemskt att det ska behövas men roligt att det är så uppskattas, säger BrittMarie Windemo, ordförande i Rädda barnen Söderhamn.

Klappinsamlingen fick stort genomslag när den presenterades i början av december. Både privatpersoner och företag reagerade över det stora antal barn som lever i fattigdom i Söderhamn och bestämde sig för att sträcka ut en hjälpande hand. Under insamlingen har Rädda barnen tagit emot såväl nya som begagnade leksaker men även stora ekonomiska bidrag.

– Vi har fått in jättemycket men nu ser vi ju också att det går åt. Initiativtagarna har varit fantastiska att serva oss samtidigt som vi stått på E-center och samlat in klappar och försökt nå ut till de människor som behöver stödet, säger BrittMarie Windemo.

Läs insändare från Rädda barnen: Lyssna på barnfamiljerna!

Uppdelat i två rum i Studiefrämjandets nya lokaler låg klapparna samlade i stora högar. Oinslagna för att föräldrarna själva skulle kunna välja ut två paket per barn och sedan på egen hand slå in dessa i julklappspapper. För de äldre barnen fanns presentkort i stället för leksaker.

– Vi var lite rädda att det skulle kännas skämmigt att komma hit för det är nog inte alla som tycker att det känns kul att behöva hämta gratis julklappar. Men när alla är här känns det jättefint, säger BrittMarie Windemo.

Läs också: Hon samlar julklappar för sjätte året – många barns önskelistor blev uppfyllda

Enligt Rädda barnens rapport om barnfattigdom i Sverige har Söderhamn 660 barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Det är den högsta andelen i Gävleborg och en av de högsta i Sverige.

Och att julklappsutdelningen var ett önskat och uppskattat inslag i dessa juletider märktes inte minst på den strida ström av människor som sökte sig till lokalerna. Under dagen uppskattade Rädda barnen att nära 200 vuxna och barn fått lite extra julglädje.

Läs också: Lindrar julångest hos behövande familjer med matkassar: "Ser hur lätt det är att hamna i en sån här situation"

En av dem var Elisabeth Larsson som vände hem med en kasse med julklappar till sina tre barn. Hon menar att det inte är en självklarhet att söka hjälpen utan att man måste ta sig över en tröskel först. Samtidigt hyllar hon initiativet.

– Julen är en tid där vi kommer samman och hjälper varandra. I år behövde jag få av olika anledningar men nästa år vill jag vara med och ge, säger hon.

Bredvid sitter BrittMarie Windemo och nickar instämmande.

– Det stora och viktiga är att man hjälps åt jättemycket kring jul. Men det är också viktigt att det inte stannar vid det utan att fler ser barnens situation och försöker göra någonting åt den.