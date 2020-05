Söderhamn 400 år: Konststaden Söderhamn breder ut sig – väggmålningar blir det nya inslaget

Det är Söderhamns egen konstinspiratör, Anders Norén, ordförande i Söderhamns konstförening sedan 2006, som guidar bland den offentliga konst som finns utplacerad i stan. Somligt finns bakom stängda dörrar, som Albert Blombergssons målning "Stugsund och Grundvik" från 1868, som hänger i Söderhamns rådhus, eller Mårten Anderssons stora väggmålning i matsalen i Norrtullskolan.

– Norrtullskolan är nog den skola som har de finaste konstnärliga utsmyckningarna i hela Gävleborg, konstaterar Anders Norén.

Innanför skolentrén kan vi i alla fall kika på en favorit; Diana Anderssons älskade skulptur "Elefantgristapir" från 2000, och på skolgården ligger de bulliga rödorange "Jimmys" av Monika Gora, som lyser värmande på kvällarna.

I år fyller Söderhamn 400 år som stad, men något speciellt jubileumsverk är inte beställt för att fira tilldragelsen. Annat var det 1995, när Söderhamn firade 375 år. Då beställdes en skulptur med vattenporl av konstnären Björne Selder. Verket i sten, "Vågrörelse", invigdes av kung Carl XVI Gustaf under pompa och ståt och står nu alldeles utanför spetsen på Strykjärnsparken. Den för en rätt anonym tillvaro just nu och vattnet har varit avstängt under vintern.

Malin Rönström, kultur- och konstansvarig i Söderhamns kommun, berättar att det i stället blir en satsning på en festival i september som kommer att märkas i centrum. Tiderna är annorlunda och konstens uttryck förändras ständigt. Flera kända gatukonstnärer ska smycka några husväggar i city, bland dem den uppmärksammade artisten Leon Keer, som skapat flera omtyckta verk i 3D-effekter i Ljusdal.

En konstvandring i Söderhamn sträcker sig inte över 400 år, de flesta offentliga utsmyckningar har kommit till under andra hälften av 1900-talet och början av 2000-talet. Som den av Söderhamnsborna så omhuldade skulpturen "Maj", som köptes in till Bergvik-Alas 100-årsjubileum 1952. En mycket tidstypisk skulptur av en idealiserad ung kvinna med framtidstro.

– Samma skulptur finns placerad i Danderyd, Vilhelmina och Simrishamn, berättar Anders Norén.

Guidningen bland konsten tar oss till Thomas Qvarsebos "Nathan Söderblom"-skulptur i Rådhusparken, som bär ett tydligt fredsbudskap. Lite anonymt, men desto mer utskällt, är verket i gamla Apoteksparken, "Jazzparken", inte så långt därifrån. Det kom till ungefär samtidigt. Ebba Matz tanke med hyllningen till stadens store jazzmusiker Jan Johansson var att spegla musiken i två landskap, ett övre kargt och stramt och ett undre som skimrar ljust genom upplysta brunnar med färgade kulor. Tyvärr har underhållet inte funkat som det var tänkt, konstaterar Anders Norén.

En titt in på biblioteket blir lite roligare. Här finns Söderhamnskonstnären Sven-Erik Forsgrens bronsskulptur av Valfrid Eriksson, en känd profil i Söderhamn med sin cykel lastad med kassar och väskor. Här finns också Pär Ljusbergs uttrycksfulla hund i trä.

Den som vill ta del av Söderhamns historia genom konsten, i alla fall genom den manliga befolkningens aktiviteter, har en del att hämta i Per Nilsson-Östs åttkantiga smidesräcke "Tidsspegel" runt en fontän i Stadsparken från 1971. Här skildras näringar som vapensmide, verkstadsindustri, vattenkraft, fiske, handel och träindustri.

Under 2000-talet har nya verk kommit till, framför allt i samband med enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samband med om- och tillbyggnad av offentliga lokaler. Det gäller bland annat några skolor och CFL, Centrum för flexibelt lärande. Stentägtskolan står nu på tur att få del av ny konst.

Söderhamns jubileum handlar ju om själva staden, men utan omlandet som levererat nödvändiga råvaror skulle ju inte staden existerat. Söderhamns konstförening har genom Anders Norén uppmärksammat detta genom Konststafetten, där Bergvik, Skog och Trönö kunnat inviga nya konstverk. Kanske är det just lite utanför centrumkärnan som den mest intressanta konsten kommer till nu. Mo står på tur i stafetten med ett konstverk, liksom flera i Bruksparken i Ljusne. En tur till Hällåsen för att se Ann-Caroline Breigs stora målningar på idrottsanläggningarna liksom Ragnhild Sandelius Brodows installation är ett utflyktstips.

Fem i topp i Söderhamn - Verk av kvinnliga konstnärer

Eva Marklund: Farkost, Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn

Ann-Caroline Breig: Utsmyckningar på Hällåsens idrottsanläggningar

Diana Andersson: Elefantgristapir, Norrtullskolan

Ragnhild Sandelius Brodow: Projektet Gatans rum och installation vid Hällåsen

Monika Gora: "Jimmys" Norrtullskolan

2001: Påbörjades eller invigdes mycket offentlig konst i Söderhamn: Alirs öga, Nathan Söderblom, Jazzparken, Dallas, Hommage à Fontana