Socialtjänsten kräver bemannade kontor trots corona– ställer in distansarbete: "Det är upprört bland medarbetarna"

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete har personal inom social- och omsorgsförvaltningen jobbat hemifrån under våren.

Nu har förvaltningschefen fattat beslutet att under semesterperioden ska alla som jobbar inställa sig på sin arbetsplats.

– Jag har full förståelse för upprördheten, säger Kim Jutterström på Vision.

Personalens kritik mot beslutet består av två delar. För det första jobbar de på distans för att inte riskera att föra hem coronasmitta till sina anhöriga.

För det andra oroar de sig för att kollegorna ska insjukna och därmed riskera att bli inkallade från sin semester för att jobba.

– Nyheterna handlar ju om att smittan ökar i Hudiksvall, säger en anonym person till tidningen.

Fackliga Vision anser det rimligt att vissa avdelningar kan behöva samlas på sin arbetsplats under en period av låg bemanning under sommaren.

– Men vi är emot att det fattas ett generellt beslut av förvaltningschefen. Vi anser att vi ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete, säger Kim Jutterström.

Den kritiska personalen ifrågasätter också om förvaltningschefen har en dold agenda. Måhända finns det ett missnöje med deras arbetsprestation. Eller att det finns brister i den organisation som infördes den första mars, som förvaltningschefen vill åtgärda.

– Det är olyckligt att den nya organisationen infördes samtidigt som pandemin slog till. Men den här åtgärden hade vi gjort även med den gamla organisationen, säger förvaltningschef Marie Palmgren.

Hennes beslut om distansarbete är inte brott mot Hälsovårdsmyndighetens riktlinjer framhåller Marie Palmgren. Det är om verksamheten tillåter det som distansarbete är möjligt. Samtidigt är kommundirektörens riktlinjer att halva personalstyrkan ska finnas på arbetsplatsen.

– Under semestern är halva personalstyrkan ledig och då är det naturligt att den andra hälften finns på jobbet, säger Marie Palmgren.

Hon påpekar att de stora personalgrupperna inom social- och omsorgsförvaltningen inte har sådana arbetsuppgifter att de kan jobba på distans.

Förvaltningschefen framhåller samtidigt att under vårens pandemi har socialtjänsten skjutit arbetsuppgifter framför sig, i form av att fler orosanmälningar kommit in, förekomsten av våld i nära relationer och människor som gått in i missbruk under pandemin.

– Vi brukar säga att sommarperioden är lugnare för oss, men vi har aldrig haft en covid-sommar förut, säger Marie Palmgren.

Vad gäller den distansarbetande personalens arbetsinsatser är bättre eller sämre är det svårt att sätta betyg på menar förvaltningschefen.

– Jag förutsätter att de gjort jobbet på bästa sätt, för vi har fullföljt vårt uppdrag, säger Marie Palmgren.