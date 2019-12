Socialsekreteraren kunde inte faxa – beslut om tvångsvård blev ogiltigt

Det var i höstas som Socialnämnden i Hudiksvall fattade beslut om att akut omhänderta en ungdom enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. När en ungdom tvångsomhändertas på det sättet så måste ärendet skickas för prövning av förvaltningsrätten inom en vecka.

Men detta gjordes inte.

Den socialsekreterare som skickade ärendet till förvaltningsrätten visste inte hur faxen fungerade. Hon trodde att handlingarna gått iväg. Men när inget svar kommit inom en vecka kontaktades rätten och misstaget uppenbarades. Handlingarna skickades in på nytt, men i och med att de kommit in för sent skulle tvångsvården upphöra.

I just detta fall gick ungdomen med på att fortsätta vården frivilligt. Därför bedömer kommunen att ungdomen inte drabbades av den felaktiga hanteringen.

För att undvika att något liknande händer igen har kommunens it-tekniker lagt in nummer i faxen så att den ska bli lättare att använda. Dessutom har en skriftlig rutin tagits fram.