Socialbidragen har minskat i tio år i Hudiksvall – men nu vänder kurvan upp: "Vi har lyckats bra med de nyanlända"

År efter år, med bara något undantag, har socialbidragen minskat i Hudiksvalls kommun. 2010 betalades till exempel 41,3 miljoner kronor ut i försörjningsstöd. 2018 hade kostnaden sjunkit till 32,6 miljoner kronor.

Även antalet hushåll som haft socialbidrag har minskat, från 1429 år 2010 till ifjol 915.

– Vi har varit i en högkonjunktur och bland annat har vi sett en minskning av arbetslösheten. Det är det vi ser ett resultat av så klart, säger social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Persson (S).

Samtidigt kom ett stort antal flyktingar för några år sedan och en vanlig uppfattning i debatten är att alla flyktingar i princip går direkt till socialbidragsberoende när etableringsfasen är över.

– Så är det inte, om man tittar på statistiken, säger Annika Westerberg, chef för Arbete och integrationsenheten.

För de första två årens etableringsfas utgår statsbidrag som ska täcka boende, skolgång och uppehälle. Därefter övergår ansvaret på kommunerna – men bara om flyktingen har fått uppehållstillstånd.

Hudiksvalls kommun har låg andel arbetslösa bland både ungdomar och nyanlända.

– Vi har lyckats bra med att de nyanlända ska komma vidare till utbildning eller arbete, säger Annika Westerberg och nämner även det fokuserade arbetet som gjorts mot arbetslösa ungdomar inom ramen för arbetsmarknadsprojektet Enig.

Om man tittar särskilt på flyktingarna som kom till Hudiksvalls kommun i den stora flyktingvågen runt 2015 var det många syrier. De hade generellt höga utbildningsnivåer vilket gör det lättare att gå vidare i det nya samhället. De som blir aktuella för socialbidrag har, enligt Annika Westerberg, ofta svårare att lära sig språket och kanske inte någon arbetslivserfarenhet med sig från hemlandet.

Henrik Persson menar att Hudiksvall inte alls är så segregerat som det kan vara i storstäderna.

– Det tror jag är väldigt bra för integrationen, säger han.

I antal kom det 94 vuxna och barn till kommunen 2015. Två år senare hade 75 procent gått till utbildning, jobb eller flyttat. Det var alltså 25 procent som blev aktuella för försörjningsstöd efter den tvååriga etableringsfasen.

Motsvarande siffror för 2016 var 178 personer och av de var 33 procent aktuella för socialbidrag två år senare. 2017 kom det 162 flyktingar till kommunen och 2018 kom 125 personer, men för de grupperna finns det ännu inga siffror på hur många som behöver socialbidrag efter två första åren.

Under perioden har det varit högkonjunktur med låg arbetslöshet. Nu sägs vi vara på väg in i en lågkonjunktur och Arbetsförmedlingen dragit in vissa arbetsmarknadsåtgärder som till exempel extratjänsterna. Det är faktorer som kan påverka hur många som behöver socialbidrag.

– Vi har minskat rejält de senaste tio åren, men nu ser det ut vi inte kommer att göra det fortsättningsvis, säger Ann-Katrin Jonsson, verksamhetsutvecklare vid IFO.

Kostnaderna för försörjningsstödet spås i landet öka med nio procent på grund av Arbetsförmedlingens nerdragningar. Ann-Katrin Jonsson tippar att det lär bli liknande kostnadsökningar i Hudiksvall.

– Tyvärr ser det lite dystert ut. Vi får se om det är ihållande eller en liten formsvacka, säger Henrik Persson.

