Social dumpning på agendan när civilministern mötte söderhamnarna: "Man har det tufft fortfarande"

När människor som är i behov av försörjningsstöd aktivt hänvisas av sin hemkommun till en annan kommun kallas det för social dumpning. Det finns ett mönster där landets landsbygdskommuner får ta emot människor utan egen försörjning och bostad, som har hänvisats från rikare kommuner.

Söderhamns kommun har noterat en ökning av sådana fall de senaste åren. Det var en fråga som diskuterades flitigt när civilminister Lena Micko (S) gjorde ett digitalt besök i Söderhamns kommun.

– Just den här lägesuppdateringen som man får vid den här typen av samtal har varit är väldigt bra. Då får jag beskrivet hur utvecklingen ser ut här och nu och de får också höra hur vi tänker. Så mötet tycker jag gav mig en aktuell lägesbild av att man har det tufft fortfarande med frågan, säger Lena Micko (S).

Mellan augusti 2019 och november 2020 flyttade minst 38 hushåll till Söderhamn på det sättet. Det är en ökning från året dessförinnan då 20 hushåll flyttade hit.

– För oss som kommun handlar det om att kunna hantera de här människorna på ett bra sätt, vi vill inte skicka dem vidare i nåt system, utan kunna erbjuda utbildning i språk och få in dem på arbetsmarknaden. Det finns ju arbete bara man kommer in i systemet och kan språket. Vi behöver resurser så de får språkkunskaper och hantera den här matchningen som kanske Arbetsförmedlingen just nu har tappat bort lite i sin omorganisation, säger John-Erik Jansson (C), kommunalråd.

En del av problemet är att socialt utsatta personer ofta hänvisas till eftersatta bostäder, vilket leder till ökad segregation.

Regeringen hur på gång en proposition som gör det möjligt att utdöma vite till fastighetsägare som inte tar ansvar.

– Det är ett växande problem just att man flyttar till nedgångna fastigheter där fastighetsägarna mer eller mindre varit aktiva i flytten, men att det varit fastigheter som kommunen definitivt inte skulle placerat personer i, säger Lena Micko (S).

Ett annat problem som identifierats är att nyanlända med etableringsersättningar på två år hänvisas till andra kommuner när ersättningen tar slut.

– Kommunerna tar bara ansvar i två år och där behöver det bli tydligare att man har ett långsiktigare ansvar, säger Alexandra Gard (S), oppositionsråd, som också deltog i mötet.

Lena Micko (S) förklarar att regeringen känner till problemet.

– Det kan ju både vara att man tittar på tiden eller ersättningen, nu har vi i och för sig givit kommunerna väldigt mycket statligt stöd förra året, men ska man se det över tid så är det viktigt att se om det inte hela tiden träffar rätt med de stöd som finns. Men det får vi fortsätta med i beredningen i regeringen, det kan jag inte uttala mig om idag för det är ju en del som handlar om budgetfrågor här också, säger hon.

En annan punkt som togs upp under mötet var utbetalningen av företagsstöd, där Lena Micko (S) förklarade att det görs förstärkningar i Tillväxtverket för att kunna snabba på handläggningstiderna som nu är flera månader långa.

De diskuterade även statens närvaro i kommunen. Arbetsförmedlingen gavs som ett konkret exempel.

– Där är de inte närvarande på samma sätt längre. Det spelar så stor roll för både den enskilde som inte kan få det stödet för att komma vidare men också på systemnivå. Om vi tittar på hur det ser ut i norra delarna av stan där många inte har egenförsörjning och skulle behöva mer riktade insatser, där är Arbetsförmedlingen den statliga parten som skulle kunna ta ett övergripande ansvar, säger Alexandra Gard (S).

Lena Micko (S) säger att regeringen försöker titta på hur man ska säkerställa att man har ett samarbete inom staten när det gäller Arbetsförmedlingen.

– Vi har kundtorgsverksamhet idag i de statliga servicekontoren, som är ett sätt att hålla ihop samhällsservice. Hur det kommer växa framöver är en del av den utredning som vi nu remissbehandlat och tittar på vad vi ska lägga för förslag i vår kring servicekontor och uppgifterna för dem, säger hon.