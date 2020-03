Snöbristen höll på att ställa till det – men nu väntar skidfest i Bollnäs: "Hade många möten"

Den kommande helgen ska Sveriges bästa skiddistrikt i ålderskategorin 13-14 år koras. För fjärde året i rad går tävlingen, som numera heter Volkswagen ungdomscup, av stapeln vid Bollebergets skidstadion.

Den snöfattiga och milda vintern har länge varit ett orosmoln för värdklubben Rehns BK, men för några veckor sedan konstaterade man att prognoserna såg tillräckligt positiva ut.

– Det har ju varit en tuff vinter, om man säger så. Men sen kom det ändå tillräckligt med kallgrader här på slutet så att vi har kunnat spruta upp en bra bana för den här cupen. Nu får vi ju en fin inramning med all snö som faller just nu. Då blir det lite trevligare runt omkring också, säger Henrik Magnusson mitt under förberedelserna på onsdagsförmiddagen.

Med tanke på hur vintern har sett ut, hur har diskussionerna gått?

– Vi har haft många möten och en tät kommunikation med förbundet och diskuterat alternativ. Hur vi skulle ha gjort om vi inte hade fått ihop det här. Det har varit frågor om man ska flytta, inte flytta och så vidare.

– Men för några veckor sedan såg vi att det var en positiv prognos, så då beslutade vi att det inte skulle bli någon flytt utan att vi kör här i Bollnäs. Vi har kunnat spruta med snökanonerna på nätterna så vi har fått en bra grund.

Det här blir alltså fjärde året i rad som Rehns BK står som arrangörer för en av landets största skidtävling för den här ålderskategorin. Det här blir blir också sista gången.

– Ja, nu är det sista året vi kör. Sen går stafettpinnen upp mot Ö-vik. Normalt sett arrangerar man tre år i rad, men nu kör vi vårt fjärde år. Vi hoppas att det ska rulla på bra i år också och att barnen blir nöjda och tycker det är roligt, säger Henrik Magnusson.

Vad betyder det för er som klubb att arrangera den här tävlingen?

– Det har varit en utmaning så klart, men det är väldigt roligt att det händer saker här hos oss. Det är ju en väldigt stor tävling, det är ju nästan 430 barn som är anmälda. Det har varit väldigt positivt för oss, det är kul att kunna utveckla skiddelen i klubben också.

– Nu får vi se vad vi hittar på här framöver. Det finns ju andra tävlingar, i andra åldersklasser, som vi skulle kunna arrangera.

Tävlingen drar igång på fredagen och fortsätter sedan helgen. Utöver själva skidtävlingarna är det också mycket annat som ska ordnas med.

– Det är ju det som är grejen med den här typen av tävlingar. Det ska finnas boende och mat för allihopa. Sen är det invigning på fredag och på lördag är det en så kallad kamratmåltid på travrestaurangen. Det händer lite, det gör det, säger Henrik Magnusson.

Loppen under finalhelgen av Volkswagen ungdomscup:

► Distanslopp, individuell start ca 3,5 km

► Skicross, individuell start ca 600m

► Sprint, individuell start, ca 500 m

► Lång stafett, 4 x 2,0 km

► Kort stafett, 4 x 1,0 km

► Skicross-stafett, 4 x skicrossbanan