Snart kan det bli dans och fulla läktare igen – välkommet besked: "Nu kan vi gasa"

Socialminister Lena Hallengren (S) meddelade på regeringens presskonferens under tisdagen att det redan i slutet av månaden återigen kommer bli fulla salonger och läktare på evenemang runtom i Sverige.

De utreder även frågan om vaccinbevis ska kunna införas på större allmänna sammankomster.

Dessa besked välkomnas av lokala arrangörer och idrottsföreningar i Söderhamn.

– Det känns jättebra. Nu kan jag börja boka mina grejer på allvar. Jag har redan några bokningar i oktober och november, säger Daniel Josipovic som nyligen tog över Me and McGee's.

– Det här blir absolut en bra start för mig. Nu kan det hända ännu mer grejer, säger han.

Oscar Engqvist som är med och driver hela kvarteret kring Statt är också nöjd.

– Vi blev jätteglada och nu kan vi öppna upp allt som vi tänkt. Nu kan det bli nattklubb och rockklubb och grejer, säger han.

De håller bland annat på att renovera festlokalen Ferdinand där de har en hel del planer.

– Ja, nu får vi snabba på. Det ska bli jätteroligt att folk ska få dansa igen. Det är efterlängtat, säger Oscar Engqvist.

Khalid Albataine som driver Winchester i centrala Söderhamn är lite mer dämpad i sin reaktion.

– Jag väntar på att få danstillstånd så innan dess blir det ingen större skillnad. Jag hoppas att det här hjälper till så att jag kan få det. Det kommer nästan inga om det inte finns dans, säger han.

Han säger att många tidigare kommit till Winchester för att just dansa, trots at det inte är någon riktig nattklubb. Under pandemin har de tappat en stor del av sina gäster. Får de tillbaka danstillståndet hoppas han att besökarna ska återvända.

– Då kan vi köra på som vi gjorde förr med DJ och vakter. Vi ska nog även försöka med mer livemusik, säger Khalid Albataine.

Bandylaget Broberg fick spela förra säsongen inför mer eller mindre tomma läktare. Klubbens ordförande Nils Stefansson är inte förvånad över regeringens besked.

– Det kändes ganska väntat. Framförallt hockeyn har drivit den här frågan ganska hårt och det var väl dags nu, säger han.

Han utlovar ändå inga omedelbara publikfester när bandysäsongen drar igång på allvar.

– Vi ska analysera vad det här innebär och hur det kommer att se ut med covid-pass och sådant. Vi ska se till att vi med marginal följer de bestämmelser som blir. Det är också viktigt att komma ihåg att en stor del av vår publik är äldre och jag tror att det här kommer att sitta kvar i huvudet på många. Det kan ta sin tid innan alla hittar tillbaka men såklart är det positivt att vi kan ta in mer publik, säger Nils Stefansson.

Suif är regerande svenska mästare i bordtennis. Det var klubbens första SM-guld sedan 2010 men det var en titel som säkrades inför tomma läktare. Nu ser de fram emot att välkomna publiken igen.

– Det är jättekul. Det har vi väntat på. Sedan vet vi fortfarande väldigt lite om vad som händer. Kanske kommer Riksidrottsförbundet eller Pingisförbundet med egna regler, säger Annica Rengman-Bergh, ordförande i Suif.

Precis som Nils Stefansson tror hon att vissa kommer att vara försiktiga i början. Dessutom har många upptäckt streaming som ett sätt att följa matcherna.

– Men idrott ska ses live. Det ger den bästa känslan. Streaming är ett bra komplement men vi vill såklart ha in folk i hallen, säger Annica Rengman-Bergh.