Snart dags för filmfest i Kilafors – musik årets tema: "Väldigt lätt att komma överens om filmer i år"

Filmfesten är ett återkommande evenemang, där Bollnäs och Kilafors turas om att arrangera vartannat år. I år är det Kilafors tur igen och årets tema är musik. På tisdagen samlades gruppen som planerar Filmfesten för ett möte på biografteatern. Mycket är redan klart.

– Vi har haft väldigt lätt att komma överens om filmer i år, säger Anita Svantesson, ordförande i Kilafors biografförening.

Urvalet av film har gjorts tillsammans med Kilafors fritidsgård, Kika (Kilafors kammarmusikförening), och Bollnäs jazz club. Filmfestens första dag fokuserar på just jazz och då visas Ella Fitzgerald: Just one of those things och Blue Note Record: Beyond the notes.

– Då kommer också jazzklubben hit och spelar och så kan man vara med i ett filmquiz som jag har gjort, säger Mats Söderqvist, ordförande i Kika och med i filmfestgruppen.

Läs också: Johan Bodell prisad för kortfilm på Exit filmfestival i Gävle: "Alltid så jäkla kul att vinna"

Under fredag, lördag och söndag kommer man sedan bland annat visa Rocketman, som handlar om Elton John, barnfilmen Jazzoo med musik av Oddjob och den hyllade svensk-georgiska filmen And then we danced.

– Först hade vi lite tankar på A star is born eller Bohemian Rhapsody, men de har vi ju redan visat förut, säger Anita Svantesson.

Bio nio, som fritidsgården är med i genom Fritidsgårdens ungdomsbio och som riktar sig till unga mellan 13 och 17 år, har valt skräckfilmen Zombieland.

– Det blev ju så där med temat, men det är ju halloween också och skräck drar ungdomar, säger Hakim Korselius, fritidsledare.

Läs också: Nu släpps Draug – Bollnäsparets skräckfilm som prisats i USA

Men det blir inte bara film. Under Filmfesten blir det också matmarknad, filmfestfrukost och filmfestsoppa – och så kommer man att öppna en milkshakebar i anslutning till visningen av sing along-versionen av Grease.

– Oavsett om man ser film eller inte så ska man kunna vara här och hänga, säger Robin Sundqvist, vice ordförande i Biografföreningen.

Filmfesten i Kilafors hålls mellan torsdag 31 oktober och söndag 3 november.