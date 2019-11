Snabba ryck för HuFF-målvakten – klar för nytt tränarjobb

37-årige Niclas Larsson valde efter en lång spelarkarriär att lägga målvaktshandskarna på hyllan. I en intervju med Sporten kommenterade han frågorna kring hans fotbollsframtid. Han öppnade då upp för en möjlighet att fortsätta karriären vid sidan av planen.

– Jag håller på att utbilda mig till tränare och har lite grejor på gång. Vi får se vad det slutar någonstans, sade han.

Under tisdagskvällen presenterades han på klubbens hemsida.

I Iggesund blir Larsson tillsammans med Lars Skärpe assisterande tränare till Jonas Höglund som har haft huvudansvaret sedan 2012 och går alltså in på sin åttonde säsong i klubben.

"Att vi får in Niclas i vår förening är starkt, en spelare som varit en av distriktets bästa senaste åren väljer att börja sin tränarbana hos oss. Vi får in en enorm fotbollshjärna som gärna grottor in sig i detaljer i spelet och som prestigelöst kan diskutera utifrån egna preferenser", skriver Höglund i en kommentar på hemsidan.

Senaste säsongen slutade Iggesund på tredjeplats i division 3 mellersta Norrland.

Anfallaren Niklas Norman och målvakten Mattias Svärd har sedan tidigare meddelat att de lämnar klubben.