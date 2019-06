Småbarnspappa beställde livesända våldtäkter på fattiga barn: "Do as I tell u now"

"I dont care what he like I have payed u for this", "Move on and do as I tell u now!" 39-åringen kunde inte bry sig mindre när den filippinska kvinnan skriver att den lilla pojken kommer att börja gråta om hon gör vad svensken just beordrat.

Själv sitter han hemma vid sin dator i en villa i Uppland och filmar det som sker på skärmen med en gopro-kamera. Allt småbarnspappan är intresserad av är att han ska få valuta (läs utlösning) för pengarna som han har betalt för showen.

I dag sitter mannen bakom lås och bom på ett svenskt fängelse. Men i folkbokföringsregistret ser det ut som att han är skriven hemma hos mamma på en ort i Gävleborgs län. I februari 2014 slog polisen in en glasruta på hans altan och gick in i den dåvarande bostaden.

Vissa byar har nästan helt övergett fiskenäringen för att leva på att filma övergrepp

I ett av beslagen påträffades 560 sidor med chattloggar i Skype varav en stor del utgjorde kontakter med kvinnor som utför webcamsexshower där de förgriper sig på barn mot betalning. Flera av kvinnorna får frågan om de kan tänka sig att flytta till honom i Sverige och gifta sig. Enda motkravet är att de ska ha sex med honom ihop med småflickor.

– Det har nått industriliknande proportioner i Filippinerna, vissa byar har nästan helt övergett fiskenäringen för att leva på att filma övergrepp, säger Cathrine Hagström Hägg på nationellt IT-brottscentrum på NOA.

Hon utreder svenskarna som åker utomlands för att begå övergrepp eller som sitter på kammaren hemma i Sverige och regisserar våldtäkter på barn i företrädesvis Asien.

– Det kan vara allt från nakna barn till fullbordade våldtäkter på småbarn. Distansen verkar göra att man beställer grövre övergrepp, säger hon.

Fängelsedomen mot 39-åringen föll i februari 2015 och var en av de första i sitt slag. De filmade distansövergreppen rubricerades som anstiftan av våldtäkt och sexuellt övergrepp på barn samt stämpling till våldtäkt på barn. Dessutom dömdes mannen - mot sitt nekande - för en grov våldtäkt hemma i huset på en flicka i treårsåldern. Brottet uppdagades när polisen hittade övergreppsbilder tagna med en av mannens egna kameror. Flera detaljer i bilderna kunde knyta 39-åringen till händelsen, bland annat ett färgglatt plasthalsband runt flickans hals.

Vem den lilla flickan som mannen våldförde sig på fick polisen dock aldrig fram. Detta trots att bilder på hennes ansikte skickades till flera förskolor i närområdet och visades för en mängd personer i 39-åringens bekantskapskrets.

You are my little whore today

Drygt två år senare kom en prejudicerande dom i Svea hovrätt mot en man från Skutskär (strax utanför Furuvik i Gästrikland) som precis som 39-åringen regisserat övergrepp över internet. I hans fall bodde inte barnen i Asien utan i länder som Skottland, Kanada och USA. Med grova hot förmådde han sina 27 offer att utföra handlingar på sig själva som är att jämföra med våldtäkter och grova sexuella övergrepp.

De flesta övergreppen filmades av mannen, några av dem spred han sedan vidare till andra via KiK och Skype.

– You are my little whore today, sa han till en 13-årig flicka samtidigt som han krävde att hon skulle penetrera sig själv med ett föremål framför webkameran. Gjorde hon inte som han sa hotade han bland annat att ge sig efter flickans kusin.

Flera av offren vittnade om den rädsla de kände för svensken.

Europol, som jobbar med kriminalunderrättelse i Europa, listar livestreaming mot betalning som en av de största hotbilderna när det gäller sexuellt utnyttjande av barn. I takt med att utvecklingsländer med fattig befolkning får ett mer utbyggt internet kommer utbudet för västerländska kunder att öka.

– Många länder ser att det här är det stora problemet just nu, säger Cathrine Hagström Hägg.

I polisens förundersökning kring den dömde 39-åringen finns uppgifter om några av de filippinska kvinnorna som begått övergrepp och våldtäkter på barn åt mannen.

En av dem, född 1986 och bosatt i Pampanga-provinsen, hade vid tidpunkten två söner och använde grannens barn och en sjuårig syskondotter i sina sexshower.

En annan var en fembarnsmamma i Aclan-provinsen. Enligt förundersökningen hade plattformen hon använde för att sända övergreppen stängt av henne redan tidigare då de upptäckt att hon använde barn. Men hon skrev in sig under nytt användarnamn och kunde på så viss fortsätta.