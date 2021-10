Sluta skrämma barnen med klimatet!

Precis som många gånger tidigare i historien, skulle världen gå under i början av 1940-talet. Det fick vi som barn höra av överspända existenser hemma i byn. De profetiska skrifterna tolkades i ljuset av Vägverkets arbeten med att bredda anslutningsvägarna till det stora brobygget över Ångermanälven.

Min mor var en generös kvinna och alla som knackade på dörren blev inbjudna på en kopp kaffe vid köksbordet, där små barnaöron nyfiket lyssnade till gästernas dystopiska utläggningar. När man sedan från köksfönstret kunde se det vita skummet på de växande vågorna i den kilometerlånga fetchen söder om bron, insåg de uppskrämda barnahjärtana, att det redan var kört. Då gällde det att hålla koll på var det fanns en trygg hand att hålla i, när det skulle braka loss.

Idag har de överspända existensernas roll tagits över av tv, press och politiker som likt lyktstolpar försöker sprida ljus, ”här och nu”, helt ignorerande att de folkrika BRIC- länderna satsar på en lång framtid. Där avser man att lyfta sina befolkningar ur svält och fattigdom med hjälp av de naturtillgångar som vi själva använt oss av under ett par hundra år. Där handlar det inte om att vi bara har 10 år kvar att vända utvecklingen. (Hur många gånger har vi bara haft 10 år på oss?) Där handlar det om långa ledtider till ett bättre liv för befolkningarna, även om det finns små ö-nationer som väljer snabbspåret och passar på att pressa västländerna på klimatpengar.

Vem inbillar sig att BRIC-länderna kommer att låta sig störas i sin långsiktiga planering av bisarra idèer i ”välfärdslandet” långt uppe i norr, där man tror sig kunna styra jordens klimat med hjälp av elsparkcyklar och plastpåseskatter.

I nästan varje nyhetsprogram i tv petas det numera in en klimatdystopi, och i de så kallade vetenskaps-programmen smygs det i slutet in något alarmerande ”fakta”. Man har tvingats lära sig, när det är dags att trycka på av-knappen för att de mindre barnen ska slippa krypa till kojs med hjärtat i halsgropen. De äldre barnen och ungdomarna kan man tala förstånd med, trots den klimatindoktrinering de utsatts för under skoldagen. Inte är det konstigt att barn blir stressade, får ångest och blir proppade med piller, när vuxna idag trots möjligheter att ta reda på fakta, bär sig åt som forna tiders flagellanter.

Björn Th