Slitsamt men kul – snart sänds Halv åtta hos mig från Bollnäs: "Jag skulle gärna göra det igen"

Under en kylig vecka i vintras spelades Halv åtta hos mig in i Bollnäs. Johanna Göransson var en av fyra deltagare som bjöd på trerätters middag i sitt hem under uppsikt av tv-kameror.

Programmets upplägg är att fyra deltagare bjuder varandra på middag under fyra kvällar. De sätter poäng på varandras middagar, och den som i slutändan når högst totalpoäng vinner 15 000 kronor.

– Det var mer seriöst än jag trodde, mycket mer jobb bakom kulisserna. När jag fått reda på att jag kommit med skulle jag lämna in recepten, renskrivna med minsta lilla kryddmått. För en som brukar smaka av och improvisera var det den största utmaningen, berättar Johanna.

Hon var först ut, så inspelningsteamet kom hem till henne redan klockan åtta på måndagsmorgonen.

– Då skulle jag ha fått upp tre ungar och slängt på mig mascara. Och så ville jag ha sängarna perfekt bäddade, så det blev en tidig morgon. Sedan var kameran igång nästan hela tiden och vi gick igenom saker som är typiskt mig, berättar hon.

Johanna intervjuades och teamet filmade middagsförberedelserna.

– Jag hade gjort middagen flera gånger innan det var dags, så jag visste hur jag skulle börja och sluta, säger Johanna.

Gästerna kom en och en, de hade inte fått se varandra innan. Allt flöt på under kvällen.

– Efter middagen skulle alla intervjuas, så den sista gästen gick vid ett på natten, säger Johanna.

Sedan hade hon gjort sitt.

– Det var skönt, för då kunde jag slappna av resten av tiden och bara njuta, säger hon.

De följande dagarna hämtades hon upp klockan 14 för att träffa de andra på Scandic, läsa menyn och spekulera i vad det kunde vara för mat som väntade under kvällen. Sedan skjutsades de till värden för husesyn och middag.

Det blev fyra roliga, intensiva dagar.

– Jag hade lätt kunnat göra om det. Det var trevligt folk och man fick en hel del inspiration, säger Johanna.

Några av deltagarna hade hon inte sett sedan inspelningen, men i lördags var det dags.

– Vi sågs på Izolis och käkade middag ihop inför nästa vecka då vi är på tv, säger Johanna.