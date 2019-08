Släpp och spelningar väntar House of Say: "Det var musiken som gjorde att vi kunde flytta upp hit"

I höst väntar en intensiv tid för musikduon House of Say i Segersta, som består av Sanne Stenbeck och Sebastian Winskog. Sista helgen i augusti spelar de på Kilafesten, de har nyss gett ut singeln Breathe now och har dessutom flera nya släpp på gång.

Tanken var att de skulle ge ut en skiva i höst, men planerna ändrades.

– Vi hade först tänkt ge ut ett album, men bestämde oss i stället för att göra två separata EP. Vi tror att det blir bättre och mer intressant så, säger Sanne Stenbeck.

Tidigare i sommar har de bland annat spelat på skogsfestivalen Gläntan i Järvsö, vilket minst sagt gav mersmak för livespelningar.

– Jag har alltid haft blandade känslor för livegig och varit väldigt nervös. Men under spelningen i Järvsö hade vi så jäkla roligt och det var sånt drag. Så nu är vi riktigt laddade för att spela på Kilafesten och tänker passa på att ha kul, säger Sanne.

Sanne och Sebastian kommer från början från Stockholm respektive Linköping och träffades när en gemensam vän presenterade dem för varandra, med tanken att de troligen skulle jobba bra ihop. Det hade vännen visserligen helt rätt i, men de två muskerna fann även varandra på ett djupare plan.

När Sanne gjorde musik på egen hand kallade hon sig Say, men i och med deras gemensamma projekt där båda gör musik, som de blev House of Say.

I höst är det två år sedan flyttlasset gick från Årsta utanför Stockholm till Segersta, där de fann sitt drömhus.

– Vi var trötta på storstan och kände att vi ville komma bort lite. Men vi har fortfarande kvar alla våra jobbkontakter i Stockholm och kan utföra samma jobb, fast vi gör det härifrån. Det var musiken som gjorde att vi kunde flytta upp hit, säger Sebastian.

Det är också där, i huset i Segersta, som House of Say skriver och producerar sin musik. Vid sidan av att göra egen musik producerar de även musik till andra artister, tv-produktioner och olika reklamsammanhang. Bland annat ligger de bakom musik som hörs i Sommar med Ernst.

Någon brist på jobb har det verkligen inte varit för musikerna sedan flytten.

– Det har faktiskt varit svårt att få till tid för att ägna oss åt House of Say, säger Sanne.

Just nu gör de bland annat musiken till en stor filmproduktion.

– Vi kan tyvärr inte berätta mer än så om den, mer än att den spelas in just nu, berättar Sebastian.

Vid sidan av att producera musik ägnar de också sin tid åt att renovera sin stora villa, ett projekt som de till största del utför helt på egen hand.

– Just nu håller vi på att ersätta 70-talet och byta ut panelen, säger Sebastian.

Parallellt med den yttre renoveringen pågår också en rejäl upprustning av övervåningen, som de planerar att vara klara med i början av nästa år.

– Vi har aldrig ångrat att vi flyttade upp hit. Man lever verkligen med årstiderna på ett helt annat sätt när man bor så här, nära naturen, säger Sanne.

Deras musik har tidigare beskrivits som drömsk elektronisk pop. Men den senaste singeln Breathe now, som släpptes i somras, förklarar de som ett dansinferno med gospel. Och den genren är något de kommer att fortsätta med.

– Vi gillar stora körer och kommer att göra mer dansmusik, säger Sebastian.

En stor del av House of Say handlar också om att lyfta olika typer av samhällsproblem och frågeställningar.

– Det kan handla om hur vi ser på oss själva och ifrågasätter våra värderingar. Breathe now handlar om att påminna sig om att se folk och våga prata med varandra. Vi vill belysa olika typer av problematik, men med glimten i ögat, utan att det blir för allvarligt, säger Sanne.

Med jämna mellanrum får de frågan om det är svårt att både vara ett par och kollegor.

– Men vi gör det bra. Vi är bra på att både jobba på egen hand och var för sig. Vi kräver total förståelse för varandras idéer. Det går extremt snabbt när vi jobbar. Det vi måste tänka på är att vi måste våga släppa taget om våra låtar, i stället för att tänka att det alltid kan bli lite bättre, säger Sebastian.

House of Say har tidigare haft flera framgångar, bland annat i programmet P3 osignat med låten Ghost. De vann dessutom P4 Gävleborgs musiktävling P4 Nästa och var året därpå med som jury, samtidigt som de hade en spelning på torget.

Den här hösten planerar de också att släppa en musikvideo och ge ut en ny version av deras första gemensamma låt Monsters – en låt som betyder mycket för dem.

– Det var den som gjorde att jag ville fortsätta med musik, säger Sanne.

Nu väntar med andra ord en tid med fullt fokus på musik.

– Innan har vi båda haft deltidsjobb vid sidan av musiken, men sedan flytten har vi jobbat med musiken på heltid och satsat helhjärtat på den, säger Sebastian.