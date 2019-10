Släpade iväg och våldtog kvinna under gångbro – nu döms mannen till fängelse

Det var efter en utekväll i slutet av sommaren som våldtäkten skedde.

Efter krogstängning gick en kvinna iväg för att kissa utomhus i centrala Söderhamn. När hon satt sig ned på huk kom en man i 35-årsåldern fram, och ställde sig först framför henne.

Därefter utsatte han kvinnan för en sexuell handling mot hennes vilja.

Kvinnan har inför rätten berättat om hur hon i chocktillstånd avfärdat mannen, rest sig upp och försökt ta på sig sina byxor. När kvinnan sagt ifrån ska mannen ha reagerat med att ta tag i hennes arm och släpat bort henne, längs den gångväg de befann sig på.

I höjd med en gångbro har mannen sedan på nytt förgripit sig på kvinnan, enligt åtalet och kvinnans uppgifter i första förhöret med polisen. Under rättegången har kvinnan berättat att hon minns hur hon låg på marken under bron, med mannen nedanför sig.

Kvinnan har enligt domen lyckats undkomma situationen, och kort efteråt mött en vän som i sin tur fick kontakt med en polispatrull i närheten av Norra Hamngatan. Ungefär en halvtimme senare kunde en man i 35-årsåldern gripas. Han häktades några dagar senare, på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.

Inför rätten har kvinnan berättat hur hon känt sig äcklad och mått psykiskt dåligt efteråt. Hon ska ha fått ont i armen efter att ha blivit släpad, samt fått blåmärke, enligt domen.

Men det är en berättelse som mannen helt motsäger. Den dömde menar istället att kvinnan tagit initiativ till sexuell kontakt vid en bänk, längs gångvägen. Han har hela tiden förnekat att han dragit in kvinnan under bron, eller att han över huvud taget varit under bron med kvinnan.

Mannens uppgifter bedöms som relativt detaljerade och rimliga av rätten. Samtidigt menar man att även kvinnans berättelse är tillförlitlig, och bedömer att det inte finns några skäl att ifrågasätta hennes trovärdighet.

Avgörande blir därför den tekniska bevisningen.

På den plats under bron, där mannen påstår att han inte varit under kvällen, hittades tre olika fotspår. Ett av dem matchade skorna som mannen hade på sig när han greps samma natt.

Gruset på vägen var också tillrört, vilket rätten menar stämmer överens med att kvinnans ljust färgade jacka varit mycket smutsig på baksidan direkt efter händelsen. Ett av de vittnen som mötte kvinnan när hon kom upp från broområdet har vittnat om hur hennes jacka var grusig på ryggen – så såg den inte ut tidigare under kvällen, menar vittnet.

Domstolen tar också upp att flera personer berättat om hur kvinnan efter händelsen grät hysteriskt och knappt fick fram ord – något som rätten menar ger stöd åt hennes berättelse.

Nu döms mannen i 35-årsåldern till fängelse i två år och tre månader. Tills dess att fängelsestraffet verkställs ska han hållas fortsatt häktad, då det enligt rätten kan finnas risk att mannen begår fler brott eller håller sig undan lagföring.

Han ska även betala ett skadestånd på drygt 115 000 kronor till kvinnan.