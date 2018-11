Begravning Elisabeth Olsson

I Forsa kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Elisabeth Olsson.

Som inledningsmusik spelade musikdirektör Rune Broberg Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell/Rysk folkmelodi.

Solister var Julia Bergwaahl och Lovisa Pettersson, som sjöng Allt kommer bli bra mamma av C Häggkvist.

Officiant var Andreas Bernmyr som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, Blott en dag, och 735, Må din väg gå dig till mötes.

Solisterna återkom med You are not alone av M Jackson och Christmas in you av J Johnson.

Som avslutning spelades Du är för alltid en del utav mig av L Berghagen/L Holm.