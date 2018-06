Marie Persson har somnat in

Marie Persson blev 86 år och avled stilla i sitt hem i Bollnäs den 12 maj. Hon växte upp i byn Kanestraum, innanför Kristiansund i Norge. Hennes svenske far vandrade från gränstrakten mellan Hälsingland och Dalarna och arbetade sig in i Norge. Där träffade han Maries mor på slåttern i Kvikne. Hennes far arbetade bl.a. som kolare, skogsarbetare, murare, fiskare och han byggde ett fint hus till familjen i Kanestraum. Hennes mor var bl.a. kokerska och hemsömmerska, med intresse för musik och blommor. Modern deltog ibland i politiska möten med arbeiderpartiet i sitt eget hem och i Kristiansund. Marie hade en fin barndom innan kriget kom. Det var massor av blommor i trädgården, pioner och kaprifol doftade ljuvligt.

Marie var näst yngst bland de sex syskonen. Under den allra tidigaste skoltiden tyckte hon om sångtimmarna och blev senare duktig i historia. Hennes lillebror var sex år på våren 1940 när han tittade på båtarna vid färjeläget. Han kom tillbaka hem och sa att det är tyskar på kajen i grå uniformer. De marscherade snart på vägen förbi skolan mot sin förläggning en bit bort. Norge ockuperades av Tyskland den 9 april 1940. Från det lilla berget bakom vedboden såg Marie flammorna och röken när Kristiansund brann den 28 april 1940. Marie drabbades då i 8-årsåldern av hjärnhinneinflammation. Hon låg länge i koma och när hon vaknade var all hörsel borta och balanssinnet dåligt. Vid en lek på skolrasten, då benen var ostadiga, föll Marie ner i högvattnet. Tyska soldater kom förbi, drog upp henne och följde med hem till mor.

En gång blev föräldrarna arga på de yngre barnen när de sjöng nidvisor om Hitler, så som de äldre barnen gjorde. Det var nog inte så lyckat då tyska soldaters förläggning fanns bara någon kilometer från familjen. En annan gång när Marie var på väg hem kom en tysk soldat ifatt henne och gick bredvid ända till husets trappa. Hennes mor kom ut och soldaten sa att Marie blivit rädd och han la också till att vi äter inte människor. Efteråt tänkte Marie att hennes mor måste ha blivit rädd att Marie skulle ha sagt något om den förbjudna radion de hade gömd på vinden. Tyskarna ville att Maries far skulle arbeta för dem och bygga baracker. Småningom vägrade han och sa att han fortfarande var svensk medborgare. Tyskarna hotade med arbetsläger, så föräldrarna bestämde sig att flytta till Sverige. Familjen åkte till Trondheim för att skaffa pass, men fick först inte utresetillstånd. En norsk kvinna hjälpte dem och den tyske officeren blev arg och stämplade hål i utresehandlingarna.

I Storlien tullstation försvann mycket av bohaget. I december 1943 kom de till Sverige.

De bosatte sig i byn Njupa ovan Voxnabruk och Maries skolgång fortsatte i Räka skola. Där rusade eleverna till fönstren så fort de hörde flygplan. Men Marie och hennes storasyster satt kvar i bänkarna och de andra eleverna tyckte att de gjorde sig märkvärdiga. Så var det inte. Det var bara obehagligt efter alla flyglarm i Norge. Marie bodde sedan i Djupa, Segersta, Eriknäsbo, Bollnäs, Helsingborg och slutligen i Bollnäs. Första jobbet som 15-åring var som hembiträde i en familj. Hon arbetade sedan bl.a. på Nya Konditoriet, Frides bageri, Höghammar och hon städade i 24 år på Torsbergsskolan i Bollnäs.

Marie träffade busschauffören Levi för första gången 1949. De förlovade sig 1954 och gifte sig 1956 i prästgården i Bollnäs. Sonen Tony föddes i Helsingborg 1955, när maken Levi körde buss i Europa. Sonen Kent föddes i Bollnäs 1960. Barnen växte upp på Åsen i Bollnäs i en liten lägenhet i samma hus som Maries syster och man ägde och själva också bodde i. Även Maries föräldrar bodde i huset. Där trivdes familjerna, de hjälptes åt, fikade tillsammans och umgicks på fritiden. 1966 flyttade familjen till nybyggda villan på Heden, där hennes far och bror hade murat upp tegelväggarna på gavlarna. Villan såldes 1997 och Marie bodde sedan i lägenhet på Ljungheden i Bollnäs.

Marie hade i Sverige fortsatt mycket nära kontakt och umgänge med sina släktingar. Hon hade också nära vänner i både Norge och Sverige. Maries intressen var familjen, hemmet, blommor (ute och inne), böcker, tidningar, resor (bil, båt, tåg), vandra i fjällen, långa promenader, handarbete och hon tyckte väldigt mycket om djur. Vid en av de många sommarresorna med familjen till Norge träffade de oväntat på Maries föräldrar, som berättade att deras bil hade blivit omringad av myskoxar en lång stund på Dovrefjället.

Marie uttryckte ofta, även de sista dagarna, en önskan om att det ska gå väl för hennes barn och alla barnbarnen på vägen genom livet.

Tony Persson