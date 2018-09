Hollywood sörjer Burt Reynolds – skådespelaren blev 82 år

Burt Reynolds är främst känd för sina roller i filmerna Nu blåser vi snuten, Den sista färden och Det bästa lilla horhuset i Texas.

Reynolds inledde sin Hollywood-karriär i tv-serier på 1960-talet innan han 1972 slog igenom som skådepelare i John Boormans Den sista färden – och som sexsymbol i ett uppmärksammat nakenfoto i tidningen Cosmopolitan. Publiken tog till sig Reynolds charm och den karaktäristiska mustaschen och under det sena 70-talet och tidiga 80-talet var han en av Hollywoods största stjärnor, på och utanför vita duken.

Med filmer som Nu blåser vi snuten, Mitt i plåten! och Det bästa lilla horhuset i Texas lockade han folk till biograferna och med flera kända förhållanden sålde han lösnummer åt tidningarna.

Burt Reynolds nominerades för en Oscar 1997 för sin roll som porrfilmsregissören Jack Horner i filmen Boogie nights, men gjorde annars få allvarliga roller. I sina memoarer But enough about me från 2016 erkände han enligt Hollywood Reporter att han valde bort de komplexa rollerna för att i stället ha kul, vilket han senare ångrade. Han skulle ha haft en roll i Quentin Tarantinos kommande film Once upon a time in Hollywood.

Reynolds har fortsatt vara en mycket populär celebritet och när nyheten om Reynolds död spreds strömmade reaktionerna in.

"Jag sörjer med miljoner fans över hela världen. Jag vet att vi för alltid kommer att minnas hans skratt, den spjuveraktiga blicken och hans humor. Du kommer alltid att vara min favoritsheriff", skrev Dolly Parton på Twitter. "Jag kommer aldrig att glömma mina år med Burt. Han kommer så länge jag lever att vara i mitt hjärta. Vila i frid kompis", skrev skådespelaren och Reynolds före detta flickvän Sally Fields i ett uttalande.

I reaktionerna möttes olika generationer av stjärnor, från Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger till Kate Hudson och Lena Dunham. Den senare skrev på Twitter: "Du är den lysande definitionen av en gyllene man. Tack för att du spred din stjärnglans".

Burt Reynolds avled på torsdagsmorgonen på ett sjukhus i Florida, 82 år gammal.