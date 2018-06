I Pilgrimens kapell, Ovanåker, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ulf Carlsson, Edsbyn.

Som inledningsmusik spelade kyrkomusiker Irina Sartakova Have you ever seen the rain, av J Fogerty.

Officiant var komminister Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Sv. psalm 231.

Gemensamt sjöngs psalmerna 199 och 200.

Som avslutning spelade kyrkomusikern The power of love av G Mende/C DeRouge/J Rush/M S Applegate.