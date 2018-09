Begravning Tord Gatby

I S:t Lars kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Tord Gatby.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Air av J S Bach.

Unforgettable spelades med Nat King Cole

Officiant var församlingsherde Daniel Andrén som i griftetalet utgick från orden i 1 Kor.13.

What a wonderful world spelades med Louis Armstrong, samt My way med Frank Sinatra

Gemensamt sjöngs psalmerna 248, Tryggare kan ingen vara, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade organisten Chess av B Andersson.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.