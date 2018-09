Begravning Stefan Åkesson

I Ovanåkers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Stefan Åkesson, Viksjöfors.

Som inledningsmusik spelade Staffan Krafft Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

På cd spelades Knockning on heavens door med Bob Dylan.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Svensk psalm 297.

På cd spelades The time they are a-changin med Bob Dylan.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 300.

Som avslutning spelade kantorn Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Minnesstund hölls på Unnegårds.