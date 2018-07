Begravning Sixten Larsson

I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Sixten Larsson.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck To where you are av R Marx/L Thompson.

Solist Alice Elofsson sjöng Flyg min fågel.

Officiant var Ove Häggbom som i griftetalet utgick från orden i Markus 10:13–16.

Solisten återkom med Blinka lilla stjärna.

Gemensamt sjöngs psalmen Finns det leksaker i himmelriket av A Frostensson/C B Agnestig

Som avslutning spelade organisten Somewhere over the rainbow av H Arlen/Y Harburg.