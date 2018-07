I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Rune Boström.

Som inledningsmusik spelade organist Jan Brolin Koppången av P Moraeus.

Därefter spelades I varje litet andetag.

Officiant var församlingsherde Daniel Andrén som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 23.

Därefter spelades I just called to say I love you.

Gemensamt sjöngs psalmerna 303 och 251.

Som avslutning spelade organist Amazing grace, trad.

Minnesstund hölls i Bollnäs församlingshem.