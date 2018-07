I Alfta kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Roger Eriksson.

Som inledningsmusik spelade organist Kerstin Stenbeck Who wants to live forever av B May.

Officiant var Lars Andersson som i griftetalet utgick från orden i Första Samuelsboken 16:23.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200 och 201.

Som avslutning spelade organisten Still got the blues av G Moore.