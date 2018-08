Begravning Mona Dahlström

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Mona Dahlström.

Som inledningsmusik spelade organist Inge Wortzelius Så skimrande var aldrig havet av E Taube.

I just called to say I love you med Stevie Wonder spelades.

Officiant var Sven-Erik Hägerlind som i griftetalet utgick från orden ur Joh 14:27.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249 och 248.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B AnderssonS

Gåvor hade bland annat lämnats till bland annat Diabetesfonden.

Minnesstund hölls på Mariagården.