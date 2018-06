I Färila kyrka hölls på begravningsgudstjänst för Maya Engelbrektsson, Färila, som avlidit i en ålder av tio år.

Som inledningsmusik spelade Ann-Cathrin Svedman My heart will go on av J Horner/W Jennings.

Solist Marcus Melin sjöng Du finns inom mig.

Officiant var församlingsherde Mattias Haglund.

Solisten återkom med Din själs färger.

Gemensamt sjöngs psalmerna 847, Världen har rämnat, och 199, Den blomstertid nu kommer.

Minnesstund hölls i Klockaregården.