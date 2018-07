I Bollnäs kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Marie-Louise Gedda Bengtsson.

Som inledningsmusik spelade organist Elisabeth Persson Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson.

Solist Eva Bengtsson och Morgan Hermansson sjöng Vilken underbar värld av D Weiss/B Thiele.

Officiant var komminister Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Gemensamt sjöngs psalmerna 248 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Koppången av P Moraeus.