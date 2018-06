Begravning Lennart Ljungqvist

I Bergviks kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Lennart Ljungqvist, Bergvik.

Som inledningsmusik spelade Nicklas Jonsson Koppången av P Moraeus.

Officiant var Ann-Louise Åkerlund som höll griftetalet med utgång från orden ur Psaltaren 139:11–12.

Sedan spelades The midnight sun will never set med A Domnerus.

Bibelorden lästes av diakon Anna Fäst.

Unisont sjöngs psalmerna 200 och 201.

Därefter spelades Visa från Utanmyra med J Johansson.

Som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson.

En vacker blomstergärd omramade kistan och vid kistan stod IOGT-NTO Bergviks fana.

Gåvor hade lämnats till IOGT-NTO Bergvik, Cancerfonden och Barncancerfonden.

Tal hölls av Anna-May Larsson för före detta arbetskamraterna och Britt-Marie Johansson för IOGT-NTO 204 Ledstjärnan.

Minnesstund hölls i samstugan.