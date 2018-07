Begravning Leif Tåneland

I Ljusne kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Leif Tåneland, Ljusne.

Som inledningsmusik spelade Karin Eriksson, Air av J S Bach.

På cd spelades You never walk alone med Gary and the pacemakers.

Officiant var Arne Sandin som höll griftetalet med utgång från valda bibelord.

På cd spelades Nothing else matters med William Joseph.

Unisont sjöngs psalmerna 190, Bred dina vida vingar, samt 277, Så tag nu mina händer.

Som avslutning spelade kyrkomusikern Bön av J Leijon.

En vacker blomstergärd omramade kistan.

Gåvor hade lämnats till LAIK.

Minnesstund hölls med närmaste i kyrksalen, Ljusne kyrka.

Blommor märktes bland annat från Ljusne AIK, fotboll samt DIBIS/Medborgarkontoret.