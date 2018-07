I St Lars Kapell hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Kazik Janusiewicz.

Stand by me och Living next door to Alice spelades.

Officiant var Åsa Tollén som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Where have all the flowers gone och Du är min man spelades.

Gemensamt sjöngs psalmerna 200 och 201.

Organist Stephan Frisk spelade under psalmerna.