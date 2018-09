Begravning Johnny Ågren

I Pingstkyrkan i Bollnäs hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Johnny Ågren.

Som inledningsmusik spelade musiker MariAnn Axelsson Tröstevisa av B Andersson till ett bildspel på Johnny.

In the air tonight med Phil Collins spelades.

Officiant var Per Axelsson som i griftetalet utgick från orden i texten till Pärleporten, samt valda bibelord..

Jag har hört om en stad ovan molen av L Lithell spelades på dragspel av Hans Enar Söderblom.

Solist Eleonora Fredriksson sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius.

Hallelujah med Leonard Cohen spelades.

Gemensamt sjöngs församlingssången Som en härlig gudomskälla/Pärleporten av F Bloom/A Dulin.

Som avslutning spelade musikern House of the rising sun, am. folksång.

Minnesstund hölls i Pingstkyrkan.