Begravning Jens Olausson

Borgerlig begravningsakt har i Årstiderna hållits för Jens Olausson.

Begravningen inleddes med Daniels Jojk och därefter hälsade officiant Olle Hillström välkommen.

So many tears med Tupac spelades samt Pianoman med Billy Joel.

Officianten läste texten Du får göra som du vill som följdes av två sånger som Abbe sjöng, No woman no cry samt It´s hard to say goodbye.

Olle läste sedan Uno Svenningssons text Under ytan.

Två musikstycken spelades, Nothing else matters med Metallica samt I´ll be missing You med P. Daddy.

Sista sången framfördes av Jens syster Helena som spelade gitarr och sjöng Some die young av Laleh.

Under avskedet återkom Daniels Jojk som följdes av gravsättning på Sofiedal.