I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingrid Storm.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson.

Officiant var komminister Astrid Uhlin som i griftetalet utgick från orden i Joh. 10:11, 27, 28.

Kantorn spelade Amazing grace på orgeln. Under avskedstagandet spelade han Bön av K Sundman, och som avslutning Tears in heaven av E Clapton.

Minnesstund hölls i sockenstugan.