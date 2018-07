I Delsbo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Ingela Andersson.

Som inledningsmusik spelade kantor Margareta Häggström Jonsson Think of me av A L Webber.

Solist Maria Nyström sjöng Hallelujah av L Cohen.

Officiant var Lena Funge.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Som avslutning spelade kantorn The music of the night av A L Webber.

Minnesstund hölls i Mariagården, Delsbo.