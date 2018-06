I S:t Lars kapell hölls på fredagen avskedshögtid för Inga Björk.

Som inledningsmusik spelades My way med Elvis Presley.

Officiant var Per-Åke Brynils som höll ett minnestal och läste dikter.

How long spelades med Dire Straits, samt Always on my mind med Elvis Presley.

Efter avslutningsorden spelades I´ll remember you med Elvis Presley.